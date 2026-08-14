Vladimir Brichta e a filha relembram período difícil e cantam juntos no ‘Altas Horas’

Após a perda da esposa, o ator passou por um período difícil e enfrentou uma disputa judicial com a avó materna da filha pela guarda da criança. Ele ficou responsável pela criação da filha durante os anos seguintes. Em 2006, se casou com a atriz Adriana Esteves, que construiu uma relação próxima e afetiva com Agnes.
Na televisão, ganhou projeção a partir da novela “Porto dos Milagres”, em 2001, e depois em “Coração de Estudante”, “Kubanacan” e “Belíssima”, todas na TV Globo. O ator também conquistou o público com o humor de “Sitcom.br”, em 2005, e “Tapas & Beijos”, de 2011 a 2015.
Brichta também se destacou por trabalhos mais dramáticos, como em “Justiça”, de 2016, “Segundo Sol”, de 2018, e “Amor de Mãe”, de 2019. No cinema, interpretou personagens de destaque em filmes como “A Mulher Invisível”, de 2009, “Muitos Homens Num Só”, de 2014, e “Bingo: O Rei das Manhãs”, de 2017.
Pela atuação em “Bingo”, recebeu o prêmio de Melhor Ator da Academia Brasileira de Cinema e da APCA. Entre seus trabalhos mais recentes estão as novelas “Renascer” e “Pedaço de Mim”, ambas em 2024, e o filme “Velhos Bandidos”, que estreou em 2026. Brichta também é pai de Vicente, fruto do relacionamento com Adriana Esteves.