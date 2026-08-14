Atriz de ‘The Office’ e ‘Mulher-Maravilha’, Lucy Davis revela câncer de mama em estágio ‘incurável’

Nascida em 17 de fevereiro de 1973, em Solihull, no Reino Unido, Lucy Davis ficou conhecida pelo papel de Dawn Tinsley na versão britânica de 'The Office'. Sua personagem inspirou a recepcionista Pam Beesly na versão norte-americana, vivida por Jenna Fischer.
Em 1995, estrelou a minissérie britânica 'Orgulho e Preconceito', adaptação do famoso romance da escritora britânica Jane Austen. Em 2004, Davis interpretou Dianne na comédia 'Todo Mundo Quase Morto'. Ela também participou de 'Garfield 2', em 2006.