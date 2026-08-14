Celebridades e TV Atriz de ‘The Office’ e ‘Mulher-Maravilha’, Lucy Davis revela câncer de mama em estágio ‘incurável’ Lucy também aproveitou o relato para reforçar a importância da prevenção e dos exames das mamas. 'O caroço inicial que eu senti nem era um caroço de verdade, era mais um ponto duro. Muito pequeno. Quase ignorei e não fui fazer o exame. O que estou dizendo é para vocês não ignorarem nada, chequem tudo', ressaltou a atriz. Por Flipar

Divulgação/FX