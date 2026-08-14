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Atriz de ‘The Office’ e ‘Mulher-Maravilha’, Lucy Davis revela câncer de mama em estágio ‘incurável’

Lucy também aproveitou o relato para reforçar a importância da prevenção e dos exames das mamas. 'O caroço inicial que eu senti nem era um caroço de verdade, era mais um ponto duro. Muito pequeno. Quase ignorei e não fui fazer o exame. O que estou dizendo é para vocês não ignorarem nada, chequem tudo', ressaltou a atriz.

Por Flipar
Divulgação/FX

Nascida em 17 de fevereiro de 1973, em Solihull, no Reino Unido, Lucy Davis ficou conhecida pelo papel de Dawn Tinsley na versão britânica de 'The Office'. Sua personagem inspirou a recepcionista Pam Beesly na versão norte-americana, vivida por Jenna Fischer.

Divulgação/Reprodução

Em 1995, estrelou a minissérie britânica 'Orgulho e Preconceito', adaptação do famoso romance da escritora britânica Jane Austen. Em 2004, Davis interpretou Dianne na comédia 'Todo Mundo Quase Morto'. Ela também participou de 'Garfield 2', em 2006.

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