Kopi Luwak: a história e as controvérsias de um dos cafés mais caros do mundo

O método incomum ganhou fama internacional e transformou a bebida em um produto raro e de alto valor. Seu sabor costuma ser descrito como suave, pouco amargo e de características peculiares.
Por trás do exotismo, porém, existe uma importante discussão por causa do uso de civetas mantidas em cativeiro, o que levanta preocupações relacionadas ao bem-estar animal, além de dúvidas sobre sustentabilidade e autenticidade do produto.
O Kopi Luwak surgiu na Indonésia durante o período colonial neerlandês, quando trabalhadores recolhiam grãos eliminados pelas civetas. Durante a passagem pelo sistema digestivo, eles sofrem alterações que influenciam suas características. Com o tempo, a prática ganhou fama e o café se tornou um produto de luxo.
A bebida costuma ser descrita como suave, pouco amarga e de corpo aveludado, com notas que podem lembrar chocolate e caramelo. Essas características são associadas às transformações sofridas pelos grãos durante a digestão da civeta. Apesar da fama, especialistas ressaltam que cafés especiais de outras origens podem apresentar qualidade igual ou superior, sem as controvérsias envolvendo animais.
Considerado um dos cafés mais caros do mundo, o Kopi Luwak pode alcançar centenas de dólares por quilo, dependendo da origem, qualidade e certificação. O preço elevado está ligado à produção limitada e ao método incomum de obtenção dos grãos. Sua fama internacional também reforçou a imagem de produto exótico, exclusivo e associado ao mercado de luxo.
A fama e o alto preço do Kopi Luwak também criaram dificuldades para comprovar sua autenticidade. Produtos vendidos com esse nome nem sempre têm origem e método de produção claramente rastreáveis, o que torna a procedência especialmente importante.
Informações no rótulo sobre origem, produtor, rastreabilidade e método de obtenção dos grãos podem ajudar o consumidor a avaliar a procedência do Kopi Luwak. No entanto, como há casos de informações pouco confiáveis no mercado, é importante buscar produtores e certificações reconhecidas.