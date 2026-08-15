Animais Kopi Luwak: a história e as controvérsias de um dos cafés mais caros do mundo O Kopi Luwak é um dos cafés mais curiosos do mundo, produzido principalmente na Indonésia a partir de grãos que passam pelo sistema digestivo da civeta, um pequeno mamífero, geralmente de hábitos noturnos, encontrado principalmente em regiões da África e da Ásia. Por Flipar

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