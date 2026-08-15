Lúcio Mauro Filho fala sobre diagnóstico de câncer no intestino e tranquiliza fãs

No vídeo, o artista afirmou que está bem e completamente saudável atualmente. Segundo ele, o câncer foi identificado em 2022, durante uma colonoscopia realizada durante exames de rotina. Lúcio Mauro Filho descreveu a descoberta como uma sorte, já que o diagnóstico precoce evitou que a doença evoluísse.
De acordo com ele, o tratamento do problema não exigiu procedimentos invasivos e a questão foi resolvida logo após o exame que identificou o carcinoma. A rapidez no diagnóstico foi apontada por ele como o fator decisivo para o desfecho positivo do caso.
Lúcio Mauro Filho também aproveitou o momento para destacar a importância de manter os exames de rotina em dia. O ator recomendou que as pessoas incentivem familiares e amigos a cuidar da saúde e não adiarem os check-ups médicos. Ele ainda orientou que qualquer sintoma seja avaliado por um médico, mesmo quando parecer pouco preocupante.
O ator também explicou por que decidiu não falar publicamente sobre o câncer quando recebeu o diagnóstico. Segundo ele, como o tratamento foi rápido e teve um resultado positivo, não havia necessidade de tornar a situação pública naquele momento, já que notícias relacionadas à saúde de artistas costumam preocupar pessoas que acompanham suas carreiras.
Lúcio Mauro Araújo Barbalho nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1974 e é filho do ator Lúcio Mauro. Ele iniciou a carreira no Teatro Tablado, fundado por Maria Clara Machado, e contracenou com nomes como Chico Anysio e Guel Arraes. Na televisão, estreou em 1994, como parte do elenco de apoio da novela “A Viagem”.
Lúcio Mauro Filho é mais conhecido pelo papel de Tuco na série 'A Grande Família', exibida pela Rede Globo entre 2001 e 2014. O ator também atuou em diversos seriados, como 'Chapa Quente' e “ Zorra Total”. Também fez parte do elenco da nova versão de 'Escolinha do Professor Raimundo'.
Lúcio Mauro Filho foi finalista do reality musical 'Popstar', da TV Globo, e lidera a banda Lucio Mauro e Filhos. O grupo faz parte da equipe do 'Caldeirão com Mion', apresentado por Marcos Mion, e se apresenta regularmente no programa, participando de diferentes quadros da atração.