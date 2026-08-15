Lúcio Mauro Filho fala sobre diagnóstico de câncer no intestino e tranquiliza fãs

Lúcio Mauro Filho também aproveitou o momento para destacar a importância de manter os exames de rotina em dia. O ator recomendou que as pessoas incentivem familiares e amigos a cuidar da saúde e não adiarem os check-ups médicos. Ele ainda orientou que qualquer sintoma seja avaliado por um médico, mesmo quando parecer pouco preocupante.