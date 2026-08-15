República de Naoero: terceiro menor país do mundo muda de nome para recuperar pronúncia tradicional da ilha

Com o esgotamento das reservas a partir da década de 1990, o país entrou em crise econômica por não ter atividades capazes de substituir a mineração. A perda de áreas férteis reduziu a agricultura local e aumentou a dependência de alimentos importados, além de reforçar a vulnerabilidade pela falta de rios e pela dependência de água da chuva e de suprimentos externos.