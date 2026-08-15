República de Naoero: terceiro menor país do mundo muda de nome para recuperar pronúncia tradicional da ilha

Localizado no Oceano Pacífico, o país possui apenas 21 quilômetros quadrados e cerca de 12 mil habitantes. Com uma área tão reduzida, Naoero só fica atrás do Vaticano e de Mônaco em termos de tamanho do território. A mudança de nome não representa a criação de uma nova identidade nacional.
Naoero já fazia parte do uso local, aparecia no brasão e tinha respaldo na Constituição. Para as autoridades, a decisão apenas reconhece formalmente uma denominação que continuou presente na comunidade. A escolha também corrige uma diferença criada pela adaptação do nome para outros idiomas.
A transição deverá ocorrer aos poucos, já que diferentes instituições precisarão adaptar seus sistemas à nova denominação, enquanto ainda não existe uma definição consolidada em português para o gentílico oficial, que passa a ser dei-Naoero na língua local.
Com aproximadamente 12 mil habitantes, a República de Naoero enfrenta desafios que se tornaram ainda mais complexos por causa das limitações naturais de seu território. A história recente da ilha foi marcada pela exploração de fosfato, que gerou grande riqueza no século 20, especialmente nos anos 1970, mas causou forte degradação ambiental, destruindo cerca de 90% das terras cultiváveis.
Com o esgotamento das reservas a partir da década de 1990, o país entrou em crise econômica por não ter atividades capazes de substituir a mineração. A perda de áreas férteis reduziu a agricultura local e aumentou a dependência de alimentos importados, além de reforçar a vulnerabilidade pela falta de rios e pela dependência de água da chuva e de suprimentos externos.
Apesar disso, a ilha possui uma longa história de ocupação, com cerca de 3 mil anos de desenvolvimento cultural próprio, passando por domínios estrangeiros até a independência em 1968. A adoção do nome República de Naoero simboliza a valorização da identidade tradicional e a tentativa de reafirmar a continuidade cultural do país.