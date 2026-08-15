Galeria Caverna que virou santuário atrai milhares de fiéis há mais de 300 anos na Bahia; veja como surgiu a tradição A origem dessa história remonta a 1691, quando o português Francisco de Mendonça Mar chegou à região com uma imagem de Nossa Senhora da Soledade e um crucifixo do Bom Jesus. Depois de deixar a prisão em Salvador, ele escolheu uma vida de eremita e passou a morar na gruta, onde iniciou a tradição de devoção. Por Flipar

Torcedor Mateense/Wikimedia Commons