Caverna que virou santuário atrai milhares de fiéis há mais de 300 anos na Bahia; veja como surgiu a tradição

Por causa das vestimentas, os moradores passaram a chamá-lo de monge ou frei. Mais tarde, Francisco voltou para Salvador, estudou, foi ordenado sacerdote e retornou ao local como primeiro capelão do santuário. A localização às margens do Rio São Francisco contribuiu para ampliar a fama do lugar, já que o curso d'água era uma importante rota de circulação de pessoas, produtos e informações.
Realizada entre 28 de julho e 6 de agosto de 2026, a 335ª Romaria do Bom Jesus da Lapa teve como tema “O Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós”. Esta foi a primeira edição após a celebração receber, em setembro de 2025, o reconhecimento de 'manifestação da cultura nacional'.