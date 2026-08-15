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Caverna que virou santuário atrai milhares de fiéis há mais de 300 anos na Bahia; veja como surgiu a tradição

A origem dessa história remonta a 1691, quando o português Francisco de Mendonça Mar chegou à região com uma imagem de Nossa Senhora da Soledade e um crucifixo do Bom Jesus. Depois de deixar a prisão em Salvador, ele escolheu uma vida de eremita e passou a morar na gruta, onde iniciou a tradição de devoção.

Por Flipar
Torcedor Mateense/Wikimedia Commons

Por causa das vestimentas, os moradores passaram a chamá-lo de monge ou frei. Mais tarde, Francisco voltou para Salvador, estudou, foi ordenado sacerdote e retornou ao local como primeiro capelão do santuário. A localização às margens do Rio São Francisco contribuiu para ampliar a fama do lugar, já que o curso d'água era uma importante rota de circulação de pessoas, produtos e informações.

Divulgac?a?o/Santua?rio Bom Jesus da Lapa

Realizada entre 28 de julho e 6 de agosto de 2026, a 335ª Romaria do Bom Jesus da Lapa teve como tema “O Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós”. Esta foi a primeira edição após a celebração receber, em setembro de 2025, o reconhecimento de 'manifestação da cultura nacional'.

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