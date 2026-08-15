Cidades-fantasma pelo mundo: conheça lugares abandonados onde o tempo parece ter parado

Estas cidades-fantasma têm histórias e destinos diferentes. Algumas se transformaram em atrações turísticas, com regras específicas para visitação e preservação. Conheça cidades abandonadas que se tornaram ruínas pelo mundo e descubra os acontecimentos que levaram seus moradores a deixá-las.
Kayaköy (Turquia) – A localidade foi habitada durante séculos principalmente por gregos ortodoxos. Após a Guerra Greco-Turca e a troca de populações entre Grécia e Turquia, no início dos anos 1920, acabou abandonada. Hoje, centenas de casas de pedra e antigas igrejas em ruínas atraem visitantes.
Centralia (EUA) – Localizada na Pensilvânia, Centralia prosperou com a mineração de carvão e chegou a ter mais de 1,4 mil moradores em 1960. Um incêndio subterrâneo iniciado em 1962 tornou a área perigosa e provocou a saída gradual da população. Hoje, restam pouquíssimos moradores e muitos imóveis foram demolidos.
O desastre começou em 1962, quando um incêndio em uma área usada para descarte de lixo atingiu antigas galerias de mineração de carvão no subsolo. O fogo se espalhou e passou a liberar gases e provocar altas temperaturas e instabilidade no terreno. Com o risco crescente, a maior parte dos moradores foi retirada, e o incêndio subterrâneo continua ativo.
Pyramiden (Noruega) – Antigo assentamento minerador soviético no arquipélago de Svalbard, Pyramiden foi praticamente abandonado em 1998, após o encerramento da mineração de carvão. Grande parte de seus edifícios permanece vazia, preservando marcas da era soviética. Hoje, uma pequena estrutura turística funciona no local, que recebe visitantes interessados em conhecer essa peculiar cidade-fantasma.
Ilha de Hashima (Japão) – Localizada na província de Nagasaki, tornou-se um importante centro de mineração de carvão a partir do fim do século XIX. Com a substituição gradual do carvão pelo petróleo na matriz energética japonesa, a mina fechou em 1974 e a ilha foi abandonada. Atualmente, parte de Hashima pode ser visitada por turistas.
Kolmanskop (Namíbia) – A cidade surgiu em 1908, durante o domínio colonial alemão, após a descoberta de diamantes perto do porto de Lüderitz. A exploração rapidamente transformou o local em um próspero centro minerador, responsável por uma parcela expressiva da produção mundial de diamantes. Mais tarde, o declínio das jazidas levou ao seu abandono.
Bodie (EUA) – Localizada na Califórnia, Bodie surgiu após a descoberta de ouro em 1859 e viveu seu auge no fim do século XIX, chegando a reunir milhares de moradores. Com o declínio da mineração, perdeu população gradualmente até se tornar uma cidade-fantasma. Em 1962, tornou-se um parque histórico estadual.
Pompeia (Itália) – Antiga cidade romana localizada na região da Campânia, foi soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Cinzas, fragmentos de rocha vulcânica e outros materiais cobriram a cidade, preservando edifícios, objetos e vestígios de seus habitantes. Séculos depois, as escavações revelaram um extraordinário retrato da vida na Roma Antiga.
As escavações revelaram construções, objetos e vestígios excepcionalmente preservados, além das cavidades deixadas pelos corpos das vítimas, usadas posteriormente para produzir famosos moldes em gesso. Pompeia tornou-se um sítio arqueológico de enorme importância e integra a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1997.
Belchite (Espanha) – Localizada na província de Zaragoza, a antiga cidade foi devastada em 1937 durante uma violenta batalha da Guerra Civil Espanhola. Em vez de reconstruí-la, o regime de Francisco Franco ergueu uma nova Belchite nas proximidades e preservou as ruínas da antiga. Hoje, o local histórico pode ser conhecido por meio de visitas organizadas.
Craco (Itália) – Localizada na região da Basilicata, no sul da Itália, Craco começou a perder moradores após graves deslizamentos de terra na década de 1960. Terremotos, problemas de infraestrutura e novas instabilidades contribuíram para o abandono definitivo do antigo núcleo urbano. Hoje, suas construções de pedra formam uma das cidades-fantasma mais impressionantes da Itália.
Pripyat (Ucrânia) – Fundada em 1970 para abrigar trabalhadores da Usina Nuclear de Chernobyl e suas famílias, a cidade foi evacuada após o acidente nuclear de 26 de abril de 1986. A população deixou o local devido à contaminação radioativa. Décadas depois, Pripyat permanece desabitada e integra a Zona de Exclusão de Chernobyl.
As visitas à Zona de Exclusão de Chernobyl são submetidas a rígidas regras de segurança e dependem de autorização. Os visitantes devem seguir rotas determinadas, usar roupas e calçados fechados e obedecer às orientações dos responsáveis. A exposição à radiação é controlada durante a visita, e diversas áreas permanecem restritas.