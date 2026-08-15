Cidades-fantasma pelo mundo: conheça lugares abandonados onde o tempo parece ter parado

O desastre começou em 1962, quando um incêndio em uma área usada para descarte de lixo atingiu antigas galerias de mineração de carvão no subsolo. O fogo se espalhou e passou a liberar gases e provocar altas temperaturas e instabilidade no terreno. Com o risco crescente, a maior parte dos moradores foi retirada, e o incêndio subterrâneo continua ativo.