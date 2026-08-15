Galeria Alho-poró: saiba por que o vegetal ajuda a proteger o organismo Ao longo da vida, incluir verduras e legumes na alimentação é importante para manter a saúde em dia. Ricos em vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais, esses alimentos ajudam no bom funcionamento do organismo. Apesar dos benefícios, alguns ainda são pouco consumidos pelos brasileiros. Entre eles está o alho-poró. Por Flipar

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