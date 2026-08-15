Lúcio Mauro Filho destaca a importância dos exames de rotina após diagnóstico de câncer no intestino em 2022

Como essa é uma doença que se desenvolve de forma silenciosa, sem apresentar sintomas nas fases iniciais, exames de rotina ajudam a detectar o problema cedo e aumentam as chances de sucesso no tratamento. No caso do ator, a doença foi descoberta durante exames feitos após um tratamento para complicações da covid-19.
Os médicos costumam indicar uma investigação quando há suspeita da doença ou histórico de tumores na família. Um dos primeiros exames é o teste de imunoquímica fecal, conhecido como pesquisa de sangue oculto nas fezes, que ajuda a identificar pacientes que podem precisar de uma colonoscopia. Outro exame é o DNA das fezes, que procura alterações nas células de regiões suspeitas.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a colonoscopia é o principal exame para investigar lesões no intestino. Além de permitir a análise do cólon e do reto, o procedimento possibilita a retirada de tecidos para biópsia. O rastreamento de rotina com colonoscopia pode ser indicado a partir dos 50 anos e, em casos de baixo risco, costuma ser repetido a cada cinco anos.
Quando pólipos são detectados durante o exame, o médico pode retirá-los no mesmo procedimento. A remoção ajuda na prevenção, pois essas lesões benignas podem evoluir lentamente para tumores malignos. Após a confirmação do diagnóstico, o oncologista pode solicitar outros exames para avaliar a extensão da doença, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET Scan.
O SUS, Sistema Único de Saúde, incorporou recentemente um teste de alta tecnologia para detectar lesões antes do aparecimento dos sintomas, sem a necessidade de exames invasivos. Chamado FIT, o teste faz parte de uma estratégia de rastreamento para pessoas de 50 a 75 anos que não apresentam sintomas.
O teste utiliza anticorpos específicos para identificar sangue nas fezes, que pode estar relacionado a pólipos, lesões pré-cancerígenas ou ao câncer colorretal. Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, a capacidade de detecção do tumor chega a 92%.
Essa medida é importante porque os tumores no intestino podem causar sintomas que os pacientes costumam ignorar ou confundir com problemas de saúde menos graves. Entre os principais sinais de alerta estão sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso, anemia e mudanças nos hábitos intestinais.