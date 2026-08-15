Lúcio Mauro Filho destaca a importância dos exames de rotina após diagnóstico de câncer no intestino em 2022

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a colonoscopia é o principal exame para investigar lesões no intestino. Além de permitir a análise do cólon e do reto, o procedimento possibilita a retirada de tecidos para biópsia. O rastreamento de rotina com colonoscopia pode ser indicado a partir dos 50 anos e, em casos de baixo risco, costuma ser repetido a cada cinco anos.