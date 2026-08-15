Galeria Marolo: fruto do Cerrado tem aroma inconfundível e faz bem à saúde Símbolo de resistência no Cerrado, o marolo voltou a ganhar destaque a partir da década de 1980, após ter perdido espaço com a expansão das lavouras de café. Rico em compostos bioativos estudados por seu potencial anti-inflamatório, o fruto tornou-se parte importante da identidade cultural e gastronômica de Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Por Flipar

- Divulgação iNaturalist