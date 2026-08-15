Celebridades e TV Quem foi Agnes Moorehead, a inesquecível Endora de “A Feiticeira” Dona de uma combinação de talento e dedicação, a atriz Agnes Moorehead fez sucesso no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. Ao longo de mais de três décadas de carreira, atuou em mais de 70 filmes, entre eles “Cidadão Kane” e “Com a Maldade na Alma”, além de participar de diversas produções televisivas. Agnes ficou especialmente marcada pelo papel de Endora, mãe de Samantha, na série “A Feiticeira”. Por Flipar

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