Entretenimento Garfield: o gato mais sarcástico dos quadrinhos conquistou o mundo O gato Garfield é a estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, publicada em milhares de jornais ao redor do mundo. Criado por Jim Davis, o personagem conquistou leitores com seu humor sarcástico e costuma figurar entre as tirinhas de maior circulação, ao lado de clássicos como Peanuts, de Charlie Brown e Snoopy. Por Flipar

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