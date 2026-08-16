Entretenimento Personagens dos quadrinhos que esbanjam fortuna e estão entre os grandes milionários da ficção Muitos heróis e vilões das histórias em quadrinhos também chamam atenção pelas enormes fortunas que possuem. Heranças, grandes empresas, investimentos, inteligência e até habilidades extraordinárias estão por trás de tanta riqueza. Conheça alguns dos personagens mais ricos dos quadrinhos. Por Flipar

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