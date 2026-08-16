Animais Energia eólica e morcegos: entenda os impactos das turbinas sobre esses animais O crescimento da energia eólica também traz desafios para a conservação da fauna. Morcegos podem morrer em colisões com as pás das turbinas ou sofrer outros efeitos associados à proximidade dos equipamentos. O problema preocupa ambientalistas, já que esses animais têm papel importante no controle de insetos e, em algumas regiões, na polinização e dispersão de sementes. Por Flipar

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