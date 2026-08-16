Galeria Zumbido no ouvido: conheça as possíveis causas e saiba como evitar o incômodo O zumbido no ouvido, também chamado de tinnitus, é a percepção de sons sem uma fonte externa, como apitos, chiados ou assobios. Pode ocorrer em apenas um ou nos dois ouvidos e ter diferentes causas. Em alguns casos, o incômodo pode ser persistente e afetar a concentração, o sono e a qualidade de vida. Por Flipar

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