Estilo de Vida Tradições e costumes que revelam a riqueza cultural do Sul do Brasil Celebrado em 20 de setembro, o Dia do Gaúcho homenageia a memória da Revolução Farroupilha, conflito ocorrido entre 1835 e 1845 e marcado pela luta dos farrapos contra o governo imperial. Em Porto Alegre, o Parque Farroupilha recebeu esse nome em referência ao movimento, um dos episódios mais marcantes da história do Rio Grande do Sul. Por Flipar

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