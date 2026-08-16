Estilo de Vida

Tradições e costumes que revelam a riqueza cultural do Sul do Brasil

Celebrado em 20 de setembro, o Dia do Gaúcho homenageia a memória da Revolução Farroupilha, conflito ocorrido entre 1835 e 1845 e marcado pela luta dos farrapos contra o governo imperial. Em Porto Alegre, o Parque Farroupilha recebeu esse nome em referência ao movimento, um dos episódios mais marcantes da história do Rio Grande do Sul.

Por Flipar
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Foi uma guerra civil travada entre os farroupilhas e o Império do Brasil. Embora não tenham alcançado todos os seus objetivos, os rebeldes deixaram um forte legado de resistência e identidade regional. Em Porto Alegre, a estátua de Bento Gonçalves homenageia um dos principais líderes da revolução. A seguir, conheça importantes pontos do Rio Grande do Sul.

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O gaúcho campeiro é a figura tradicional do campo. É conhecido por sua bravura, hospitalidade, contato direto com a natureza. Valoriza a vida simples e os animais. Aliás, geralmente tem notória habilidade com o cavalo, o gado e o laço.

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A vestimenta tradicional gaúcha inclui bombacha, lenço no pescoço, bota, guaiaca e chapéu. Usada com orgulho em festas e eventos culturais, a bombacha se destaca por ser uma calça larga nas coxas e ajustada nos tornozelos — símbolo marcante da identidade gaúcha.

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O churrasco é um dos maiores símbolos da culinária gaúcha. Preparado com cortes nobres, sal grosso e fogo de chão, vai muito além da comida: é um verdadeiro ritual de encontro e celebração.

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Feito com erva-mate e água quente, o chimarrão é símbolo de amizade e hospitalidade. Compartilhar a cuia representa respeito, união e tradição entre os gaúchos.

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Mas a culinária gaúcha vai muito além do churrasco e do chimarrão. Pratos como arroz de carreteiro, charque, feijão tropeiro e entrevero mostram a riqueza e a diversidade dos sabores do Sul.

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Com influências indígenas, espanholas e portuguesas, a música gaúcha se destaca pelo uso do violão, acordeão e letras que exaltam o campo, a tradição e o orgulho regional.

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Entre as danças típicas mais conhecidas estão o vanerão, a chula e o xote. Com passos marcados e muita energia, elas animam festas e celebrações. As danças em pares são uma das marcas registradas da cultura gaúcha.

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O Acampamento Farroupilha é um evento tradicional de Porto Alegre que reúne milhares de pessoas em piquetes para celebrar a cultura gaúcha com música, comida típica e muita história.

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Cantado com orgulho, o hino rio-grandense exalta a coragem dos farroupilhas e a luta pela liberdade. É entoado com emoção em escolas, eventos cívicos e celebrações tradicionais.

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O gaúcho tem uma forte ligação histórica com a pecuária. O trabalho com o gado moldou sua rotina, seus valores e suas habilidades com o laço e o cavalo — símbolos da vida no campo.

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As provas de laço são competições tradicionais dos rodeios gaúchos. Nelas, o peão demonstra sua habilidade ao laçar o boi em movimento — uma prática que exige técnica, precisão e muita destreza.

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Os CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) são espaços dedicados à preservação da cultura gaúcha. Neles, a tradição é mantida viva por meio de danças, culinária, música e história.

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Autores como Érico Veríssimo e Simões Lopes Neto marcaram a literatura gaúcha com obras que misturam ficção, história e regionalismo, retratando a alma e os costumes do povo sulista

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A relação do gaúcho com a terra é profunda. Ele valoriza o trabalho rural, a natureza e a vida simples — marcada pela dignidade e pelo respeito às raízes.

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Ícones da música tradicional gaúcha, como Luiz Marenco, Renato Borghetti e Neto Fagundes, ajudaram a eternizar o gênero. Marenco e Borghetti, em especial, são referências na trova — uma forma de poesia cantada muito presente em encontros culturais.

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O artesanato gaúcho também tem seu devido lugar de destaque. Facas, cuias, ponchos e peças de couro são produzidos com técnicas tradicionais e valorizados como expressão da identidade cultural do Sul.

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Os tropeiros percorriam longas distâncias a cavalo, transportando mercadorias entre regiões. Foram figuras essenciais na formação da cultura gaúcha e no desenvolvimento do Sul do Brasil.

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O cavalo crioulo, raça símbolo do Rio Grande do Sul, é conhecido por sua resistência e agilidade. Usado em provas de resistência e no trabalho no campo, é motivo de orgulho para os criadores gaúchos.

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Muitas escolas estaduais mantêm viva a identidade gaúcha ao ensinar a história farroupilha e promover atividades culturais que valorizam as tradições do Rio Grande do Sul.

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O gaúcho é conhecido por receber o visitante como parte da família — um motivo de orgulho. Assim, a cultura é passada de geração em geração, com respeito, carinho e paixão pelas tradições.

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Desfiles, apresentações artísticas, comidas típicas e homenagens aos heróis farroupilhas marcam o Dia do Gaúcho em todo o estado. E, claro, essa tradição também ecoa pelos quatro cantos do Brasil, mostrando que ser gaúcho é mais do que nascer no Sul — é carregar o orgulho de uma cultura viva, forte e acolhedora.

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