Aos 86 anos, Joana Fomm participa de musical no Rio de Janeiro após dificuldades financeiras

A homenagem acontece em um momento delicado para Joana, que tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos e chegou a correr o risco de ter seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro penhorado. Para o diretor, a participação no musical representa uma forma de reconhecer a trajetória da atriz.
Barata afirmou que não gostaria que a situação enfrentada por Joana se repetisse com nenhuma outra atriz brasileira com mais de 80 anos. Segundo o diretor, apesar de ter feito 46 novelas, a atriz não recebe uma aposentadoria compatível com sua trajetória profissional nem o devido reconhecimento do público. Ele também lamentou que Joana tenha deixado de receber convites para novos trabalhos.
O elenco de 'As Marias de Belém do Pará' conta com Bete Mendes, Ítala Nandi, Ivone Hoffmann, Maria Pompeu, Mariah da Penha e Veluma nos papéis principais. Com idades entre 60 e 80 anos, as atrizes interpretam personagens inspiradas em suas próprias histórias. Na trama, todas têm Maria como primeiro nome e moram no mesmo condomínio, o Galharufa, em Copacabana.
A história também homenageia o Pará, estado de origem dos avós de Eduardo Barata. Ao longo da trama, as personagens vivem diferentes situações, como uma assembleia de moradores e a festa do Círio de Nazaré, em que relembram episódios de suas carreiras e momentos marcantes do teatro brasileiro.
As atrizes resgatam memórias por meio de uma caixa que guarda fotografias e recordações de artistas como Eva Wilma, Zé Celso, Amir Haddad, Elke Maravilha e Augusto Boal. Em sessões alternadas, Joana Fomm e a jornalista Hildegard Angel fazem participações especiais como antigas moradoras do condomínio que voltam ao local para visitar as Marias.
Joana Maria Fomm nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 14 de setembro de 1939, e construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Começou atuando no teatro e estreou na televisão em 1964, na novela 'O Desconhecido'. A partir daí, interpretou diversas personagens marcantes.
Entre suas personagens mais marcantes estão Yolanda, de 'Dancin' Days', e a vilã Perpétua, de 'Tieta', papéis que a consagraram na teledramaturgia brasileira. Também esteve em novelas como 'Vamp', 'As Pupilas do Senhor Reitor' e 'O Clone'.