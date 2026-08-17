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Aos 86 anos, Joana Fomm participa de musical no Rio de Janeiro após dificuldades financeiras

O musical 'As Marias de Belém do Pará - Somos Todos Marias' estreou no dia 14 de agosto de 2026, no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, com participação especial de Joana Fomm. Aos 86 anos, a atriz foi convidada pelo diretor Eduardo Barata para fazer parte da montagem, que conta com grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Por Flipar
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A homenagem acontece em um momento delicado para Joana, que tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos e chegou a correr o risco de ter seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro penhorado. Para o diretor, a participação no musical representa uma forma de reconhecer a trajetória da atriz.

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Barata afirmou que não gostaria que a situação enfrentada por Joana se repetisse com nenhuma outra atriz brasileira com mais de 80 anos. Segundo o diretor, apesar de ter feito 46 novelas, a atriz não recebe uma aposentadoria compatível com sua trajetória profissional nem o devido reconhecimento do público. Ele também lamentou que Joana tenha deixado de receber convites para novos trabalhos.

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O elenco de 'As Marias de Belém do Pará' conta com Bete Mendes, Ítala Nandi, Ivone Hoffmann, Maria Pompeu, Mariah da Penha e Veluma nos papéis principais. Com idades entre 60 e 80 anos, as atrizes interpretam personagens inspiradas em suas próprias histórias. Na trama, todas têm Maria como primeiro nome e moram no mesmo condomínio, o Galharufa, em Copacabana.

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A história também homenageia o Pará, estado de origem dos avós de Eduardo Barata. Ao longo da trama, as personagens vivem diferentes situações, como uma assembleia de moradores e a festa do Círio de Nazaré, em que relembram episódios de suas carreiras e momentos marcantes do teatro brasileiro.

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As atrizes resgatam memórias por meio de uma caixa que guarda fotografias e recordações de artistas como Eva Wilma, Zé Celso, Amir Haddad, Elke Maravilha e Augusto Boal. Em sessões alternadas, Joana Fomm e a jornalista Hildegard Angel fazem participações especiais como antigas moradoras do condomínio que voltam ao local para visitar as Marias.

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Joana Maria Fomm nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 14 de setembro de 1939, e construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Começou atuando no teatro e estreou na televisão em 1964, na novela 'O Desconhecido'. A partir daí, interpretou diversas personagens marcantes.

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Entre suas personagens mais marcantes estão Yolanda, de 'Dancin' Days', e a vilã Perpétua, de 'Tieta', papéis que a consagraram na teledramaturgia brasileira. Também esteve em novelas como 'Vamp', 'As Pupilas do Senhor Reitor' e 'O Clone'.

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