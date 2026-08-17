Celebridades e TV Aos 86 anos, Joana Fomm participa de musical no Rio de Janeiro após dificuldades financeiras O musical 'As Marias de Belém do Pará - Somos Todos Marias' estreou no dia 14 de agosto de 2026, no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, com participação especial de Joana Fomm. Aos 86 anos, a atriz foi convidada pelo diretor Eduardo Barata para fazer parte da montagem, que conta com grandes nomes da dramaturgia brasileira. Por Flipar

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