Celebridades e TV Atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’: antes de morrer aos 36 anos, Hayden Panettiere falou sobre vícios e a perda do irmão em biografia A notícia da morte da atriz estadunidense Hayden Panettiere, de 36 anos, deixou em choque fãs do mundo inteiro. A informação de que a artista havia falecido na manhã do dia 16 de agosto foi dada pelo pai da artista, Skip Panettiere, para o canal dos Estados Unidos, ABC News. Por Flipar

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