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Atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’: antes de morrer aos 36 anos, Hayden Panettiere falou sobre vícios e a perda do irmão em biografia

A notícia da morte da atriz estadunidense Hayden Panettiere, de 36 anos, deixou em choque fãs do mundo inteiro. A informação de que a artista havia falecido na manhã do dia 16 de agosto foi dada pelo pai da artista, Skip Panettiere, para o canal dos Estados Unidos, ABC News.

Por Flipar
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Nascida em 21 de agosto de 1989 na cidade de Palisades, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou destaque ao interpretar Dot, a jovem formiga de 'Vida de Inseto', animação da Pixar lançada em 1998.

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A atriz chegou a ser indicada ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças graças a seu trabalho no álbum de leitura do filme. Anos depois, ela alcançou grande popularidade como Claire Bennet, protagonista da série 'Heroes', exibida pela NBC a partir de 2006.

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