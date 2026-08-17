Atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’: antes de morrer aos 36 anos, Hayden Panettiere falou sobre vícios e a perda do irmão em biografia

Nascida em 21 de agosto de 1989 na cidade de Palisades, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou destaque ao interpretar Dot, a jovem formiga de 'Vida de Inseto', animação da Pixar lançada em 1998.
A atriz chegou a ser indicada ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças graças a seu trabalho no álbum de leitura do filme. Anos depois, ela alcançou grande popularidade como Claire Bennet, protagonista da série 'Heroes', exibida pela NBC a partir de 2006.