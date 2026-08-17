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Fortes indícios apontam para localização de cidade perdida na Espanha

Por mais de mil anos, a localização exata de Madinat al-Zahira intrigou historiadores e arqueólogos na Espanha. Construída no século X por Almançor, a luxuosa cidade palaciana ficava nos arredores de Córdoba. Destruída no início do século XI, desapareceu quase completamente, e seus vestígios ainda são objeto de investigação.

Por Flipar
Autor Desconhecido/Wikimedia Commons

A cidade-palácio teria sido fundada no século X por Almançor, poderoso líder político e militar de al-Andalus durante o Califado de Córdoba. Após sua destruição no início do século XI, sua localização exata acabou se perdendo ao longo dos séculos.

Wikimedia Commons/Naza28

Com o auxílio da tecnologia, uma pesquisa conduzida pelo arqueólogo Antonio Monterroso Checa, da Universidade de Córdoba, trouxe novas pistas sobre a possível localização da cidade. O estudo utilizou técnicas de sensoriamento remoto para identificar vestígios arqueológicos nos arredores de Córdoba.

Kent Wang wikimedia commons

A peça-chave da investigação foi o uso do LiDAR (Light Detection and Ranging), tecnologia que utiliza pulsos de laser para mapear o terreno com grande precisão. A análise revelou estruturas e padrões no solo que podem ajudar a identificar a possível localização da antiga cidade-palácio.

Wikimedia Commons/David Monniaux

O equipamento emite pulsos de laser que atingem a superfície e retornam ao sensor. Ao medir o tempo que cada pulso leva nesse percurso, o sistema calcula as distâncias e produz modelos tridimensionais muito precisos do terreno.

Ralf Vetterle/Pixabay

A grande vantagem do LiDAR é a capacidade de mapear o terreno mesmo sob vegetação densa. A tecnologia permite identificar pequenas alterações no relevo e vestígios de estruturas que podem passar despercebidos a olho nu.

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O LiDAR detectou anomalias no terreno que se estendem por mais de 1 km, formando um traçado planejado com estruturas quadrangulares. A disposição em diferentes níveis e terraços é compatível com técnicas empregadas na época para adaptar construções a terrenos acidentados.

Monterroso Checa/Universidade de Co?rdoba

Quando foi construída, Madinat al-Zahira não era um simples assentamento. A cidade-palácio tornou-se um importante centro político e administrativo de al-Andalus durante o período de maior poder de Almançor, no fim do século X.

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Textos medievais descrevem Madinat al-Zahira como uma cidade monumental concebida para rivalizar em prestígio com Madinat al-Zahra. Esta última havia sido fundada no século X por Abd al-Rahman III, primeiro califa do Califado de Córdoba.

Flickr - Kent Wang

Ao contrário de Madinat al-Zahra, que conserva extensas ruínas, Madinat al-Zahira foi arrasada pouco depois da queda da dinastia de Almançor. Seu desaparecimento quase completo tornou sua localização um mistério, dando origem a mais de 20 hipóteses ao longo do tempo, sem evidências arqueológicas conclusivas.

Wikimedia Commons/Toledano0

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos a partir de levantamentos realizados pelo Instituto Geográfico Nacional da Espanha. As informações geoespaciais permitiram analisar com grande precisão as características do terreno na área investigada.

Divulgac?a?o/Universidade de Co?rdoba

Entre os séculos IX e X, Córdoba tornou-se uma das maiores e mais prósperas cidades da Europa. Em 929, Abd al-Rahman III proclamou o Califado de Córdoba, transformando a cidade na capital de um poderoso Estado islâmico que controlava grande parte da Península Ibérica.

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Nesse período, Córdoba destacou-se como importante centro de cultura, conhecimento e comércio. A cidade abrigava mesquitas, mercados e bibliotecas e atraía estudiosos e comerciantes de diferentes regiões do mundo islâmico e do Mediterrâneo.

Wikimedia Commons/Jose María Ligero Loarte

Foi nesse contexto que Madinat al-Zahra, construída por Abd al-Rahman III, tornou-se sede administrativa e residência da corte do Califado de Córdoba. Localizado nos arredores da cidade, o grandioso complexo simbolizava o poder e o prestígio da dinastia omíada.

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