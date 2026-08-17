Galeria Fortes indícios apontam para localização de cidade perdida na Espanha Por mais de mil anos, a localização exata de Madinat al-Zahira intrigou historiadores e arqueólogos na Espanha. Construída no século X por Almançor, a luxuosa cidade palaciana ficava nos arredores de Córdoba. Destruída no início do século XI, desapareceu quase completamente, e seus vestígios ainda são objeto de investigação. Por Flipar

Autor Desconhecido/Wikimedia Commons