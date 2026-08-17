Fortes indícios apontam para localização de cidade perdida na Espanha

A cidade-palácio teria sido fundada no século X por Almançor, poderoso líder político e militar de al-Andalus durante o Califado de Córdoba. Após sua destruição no início do século XI, sua localização exata acabou se perdendo ao longo dos séculos.
Com o auxílio da tecnologia, uma pesquisa conduzida pelo arqueólogo Antonio Monterroso Checa, da Universidade de Córdoba, trouxe novas pistas sobre a possível localização da cidade. O estudo utilizou técnicas de sensoriamento remoto para identificar vestígios arqueológicos nos arredores de Córdoba.
A peça-chave da investigação foi o uso do LiDAR (Light Detection and Ranging), tecnologia que utiliza pulsos de laser para mapear o terreno com grande precisão. A análise revelou estruturas e padrões no solo que podem ajudar a identificar a possível localização da antiga cidade-palácio.
O equipamento emite pulsos de laser que atingem a superfície e retornam ao sensor. Ao medir o tempo que cada pulso leva nesse percurso, o sistema calcula as distâncias e produz modelos tridimensionais muito precisos do terreno.
A grande vantagem do LiDAR é a capacidade de mapear o terreno mesmo sob vegetação densa. A tecnologia permite identificar pequenas alterações no relevo e vestígios de estruturas que podem passar despercebidos a olho nu.
O LiDAR detectou anomalias no terreno que se estendem por mais de 1 km, formando um traçado planejado com estruturas quadrangulares. A disposição em diferentes níveis e terraços é compatível com técnicas empregadas na época para adaptar construções a terrenos acidentados.
Quando foi construída, Madinat al-Zahira não era um simples assentamento. A cidade-palácio tornou-se um importante centro político e administrativo de al-Andalus durante o período de maior poder de Almançor, no fim do século X.
Textos medievais descrevem Madinat al-Zahira como uma cidade monumental concebida para rivalizar em prestígio com Madinat al-Zahra. Esta última havia sido fundada no século X por Abd al-Rahman III, primeiro califa do Califado de Córdoba.
Ao contrário de Madinat al-Zahra, que conserva extensas ruínas, Madinat al-Zahira foi arrasada pouco depois da queda da dinastia de Almançor. Seu desaparecimento quase completo tornou sua localização um mistério, dando origem a mais de 20 hipóteses ao longo do tempo, sem evidências arqueológicas conclusivas.
Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos a partir de levantamentos realizados pelo Instituto Geográfico Nacional da Espanha. As informações geoespaciais permitiram analisar com grande precisão as características do terreno na área investigada.
Entre os séculos IX e X, Córdoba tornou-se uma das maiores e mais prósperas cidades da Europa. Em 929, Abd al-Rahman III proclamou o Califado de Córdoba, transformando a cidade na capital de um poderoso Estado islâmico que controlava grande parte da Península Ibérica.
Nesse período, Córdoba destacou-se como importante centro de cultura, conhecimento e comércio. A cidade abrigava mesquitas, mercados e bibliotecas e atraía estudiosos e comerciantes de diferentes regiões do mundo islâmico e do Mediterrâneo.
Foi nesse contexto que Madinat al-Zahra, construída por Abd al-Rahman III, tornou-se sede administrativa e residência da corte do Califado de Córdoba. Localizado nos arredores da cidade, o grandioso complexo simbolizava o poder e o prestígio da dinastia omíada.