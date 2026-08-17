Galeria Sêmola sem mistério: descubra o que é e como os diferentes tipos são usados na cozinha A sêmola é um produto de textura granulada obtido pela moagem de cereais, com partículas maiores que as de uma farinha fina. Muito utilizada há séculos em diferentes culturas, pode variar em cor, sabor e características conforme o grão de origem. Na cozinha, essas diferenças influenciam sua utilização e o resultado das receitas. Por Flipar

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