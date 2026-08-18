Animais Seres do deserto: conheça as curiosas peculiaridades dos camelos Os camelos têm importante papel nas culturas e economias de várias regiões. Você já parou para pensar porque os camelos têm duas corcovas? Ou o motivo de seus cílios serem tão longos? Conheça, além dessas, outras curiosidades sobre estes lindos e interessantíssimos animais, comuns especialmente na Ásia Central e no norte da China. Por Flipar

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