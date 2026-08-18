Animais Guará-vermelho: a ave de plumagem intensa que colore os manguezais O guará-vermelho é uma ave típica de regiões costeiras da América do Sul, encontrada principalmente em manguezais e áreas alagadas. Seu nome faz referência à plumagem de tom vermelho intenso, característica marcante da espécie e que chama a atenção mesmo à distância. Por Flipar

Bjørn Christian Tørrissen - wikimedia commons