Filmes e Séries Russell Crowe é dono de um rancho de mais de 400 hectares na Austrália Russell Crowe é dono de um rancho de mais de 400 hectares em Nana Glen, na região de Coffs Harbour, em Nova Gales do Sul, na Austrália. No local, o ator cria gado e acompanha pessoalmente parte da operação rural. O ator também precisou lidar com a tarefa de reconstruir as áreas da propriedade atingidas por incêndios florestais. Por Flipar

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