Russell Crowe é dono de um rancho de mais de 400 hectares na Austrália

Inclusive, em novembro de 2025, durante uma participação no podcast de Joe Rogan, Crowe detalhou sua rotina no rancho. Segundo ele, o trabalho envolve verificar se as vacas estão bem, conferir o funcionamento do sistema de bebedouros, atuar diretamente na terra e responder pela operação das fazendas.
Crowe adquiriu o terreno em janeiro de 1996, pouco antes de filmar 'Los Angeles - Cidade Proibida', filme que abriu as portas de grandes produções de Hollywood para o ator. Na ocasião, ele comprou cerca de 40 hectares de uma área de mata e sem cercas. Com o passar dos anos, comprou terrenos vizinhos na região até formar a propriedade atual.
A criação de gado no local começou por volta de 2006. Na época, uma equipe da apresentadora Oprah Winfrey registrou mais de 500 vacas na propriedade. Uma reportagem da revista Modern Farmer, publicada em 2014, atualizou esse número para mais de 700 animais da raça Black Angus.
Em novembro de 2019, a propriedade foi atingida por grandes incêndios florestais que atingiram a região de Nova Gales do Sul. As equipes do Rural Fire Service, corpo de bombeiros local, trabalharam para conter as chamas, que destruíram algumas construções. A casa principal e os animais não foram afetados.
A recuperação da área começou logo depois do desastre e se estendeu pelos anos seguintes. Em 2023, o portal Domain informou que o ator tinha concluído a revitalização do terreno e imagens divulgadas na época mostraram a vegetação em recuperação nas áreas atingidas.
Russell Ira Crowe nasceu em 7 de abril de 1964, em Wellington, na Nova Zelândia, e construiu uma carreira muito respeitada e de sucesso em Hollywood. Ele é mais conhecido por interpretar o general romano Máximus no filme 'Gladiador', papel pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2001.
Também fazem parte da sua filmografia filmes marcantes como 'Uma Mente Brilhante', vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2002, 'Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo', 'O Informante', o musical 'Os Miseráveis', 'Skinheads - A Força Branca', 'Prova de Vida', 'Os Indomáveis', 'O Gangster', 'Rede de Mentiras', 'Robin Hood', 'Nuremberg' e 'O Exorcismo do Papa'.