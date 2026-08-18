Susto! Turistas são surpreendidos e escapam de crocodilo ‘no último segundo’ durante banho noturno em Belize

Atualmente, o turismo ocupa papel central, com visitantes atraídos pelas praias, restaurantes, bares e pela proximidade da Barreira de Corais de Belize. A região é especialmente procurada para mergulho, snorkeling, pesca e outros esportes aquáticos.
Caye Caulker também conta com uma reserva marinha que protege diferentes ambientes, como manguezais, áreas de vegetação costeira, bancos de capim-marinho e recifes de coral. A ilha é pequena o bastante para ser explorada a pé, de bicicleta ou em carrinhos de golfe, meios de transporte comuns entre moradores e turistas.
O ponto de encontro mais emblemático é 'The Split', um canal de água azul-turquesa formado por um furacão na década de 1960, que divide a ilha e hoje funciona como o principal local de convivência para nadar, tomar sol e apreciar o pôr do sol.
A culinária local destaca os frutos do mar frescos preparados na brasa, com destaque para a lagosta servida a preços acessíveis. A ilha também serve como ponto de partida para passeios pelo recife e para excursões de mergulho ao famoso 'Great Blue Hole', uma enorme formação submarina de 124 metros de profundidade em Belize.