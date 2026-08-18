Galeria Susto! Turistas são surpreendidos e escapam de crocodilo ‘no último segundo’ durante banho noturno em Belize Caye Caulker, onde ocorreu o incidente, é uma pequena ilha de Belize, no Caribe, conhecida pelo clima tranquilo e pelo lema “Go Slow”, que resume o ritmo descontraído do destino. Localizada a cerca de 35 quilômetros de Belize City, a ilha tem uma forte relação com o mar e por muitos anos teve a pesca como uma das principais atividades econômicas. Por Flipar

Flickr - James Willamor