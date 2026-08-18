Galeria Conheça o repolho esculpido de 18 centímetros que atrai multidões e virou símbolo de um museu em Taiwan Uma pequena escultura de bloco de jadeíta com apenas 18,7 centímetros se tornou uma das peças mais conhecidas do Museu do Palácio Nacional, em Taipei, capital de Taiwan, e chama atenção por representar algo aparentemente comum: um repolho chinês. Por Flipar

Reprodução/YouTube Barely Evolved Apes