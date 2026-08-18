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Conheça o repolho esculpido de 18 centímetros que atrai multidões e virou símbolo de um museu em Taiwan

Uma pequena escultura de bloco de jadeíta com apenas 18,7 centímetros se tornou uma das peças mais conhecidas do Museu do Palácio Nacional, em Taipei, capital de Taiwan, e chama atenção por representar algo aparentemente comum: um repolho chinês.

Por Flipar
Reprodução/YouTube Barely Evolved Apes

Apesar da enorme popularidade, especialistas ressaltam que existem outras esculturas de jade da dinastia Qing com qualidade artística comparável. A falta de documentos sobre a origem e os antigos proprietários também impede uma compreensão mais completa de sua trajetória.

Flickr - Gary Lee Todd, Ph.D.

Por conta da origem desconhecida, o Ministério da Cultura de Taiwan classifica a peça como uma 'antiguidade significativa', e não como Tesouro Nacional. A escultura também exige cuidados especiais por causa dos terremotos frequentes na ilha, permanecendo protegida por uma vitrine reforçada e sistemas de segurança.

Autor Desconhecido/Wikimedia Commons

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