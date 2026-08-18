Conheça o repolho esculpido de 18 centímetros que atrai multidões e virou símbolo de um museu em Taiwan

Apesar da enorme popularidade, especialistas ressaltam que existem outras esculturas de jade da dinastia Qing com qualidade artística comparável. A falta de documentos sobre a origem e os antigos proprietários também impede uma compreensão mais completa de sua trajetória.
Por conta da origem desconhecida, o Ministério da Cultura de Taiwan classifica a peça como uma 'antiguidade significativa', e não como Tesouro Nacional. A escultura também exige cuidados especiais por causa dos terremotos frequentes na ilha, permanecendo protegida por uma vitrine reforçada e sistemas de segurança.