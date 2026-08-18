Datas especiais que ganharam edições comemorativas da Barbie

Barbie Dia dos Mortos – Lançada em edições anuais, é inspirada no Día de los Muertos, tradicional celebração mexicana reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A boneca traz elementos visuais ligados à festividade e integra a linha Barbie Signature.
Barbie Holiday (Barbie de Natal) – Lançada anualmente desde 1988, a linha celebra o período natalino com bonecas que ganham novos figurinos a cada edição. Os modelos costumam trazer vestidos elaborados e acabamento especial. É uma das coleções comemorativas mais tradicionais e duradouras da Barbie.
Barbie Lunar New Year (Ano Novo Lunar) – Criada para celebrar o Ano Novo Lunar, a boneca ganha edições inspiradas em tradições e elementos culturais associados à festividade. Os modelos apresentam figurinos elaborados, com cores, estampas e detalhes simbólicos. Algumas versões também fazem referência ao zodíaco chinês.
Barbie Millennium Princess (2000) – Lançada em 1999 para celebrar a chegada do ano 2000 e a virada do milênio, tornou-se uma das edições comemorativas mais conhecidas da época. A boneca usa um vestido azul-marinho com detalhes prateados e traz referências à passagem para o novo milênio.
Barbie Olympic Games – Ao longo das décadas, a Barbie ganhou diferentes edições relacionadas aos Jogos Olímpicos, com bonecas inspiradas em modalidades e no universo esportivo. Algumas coleções foram lançadas em anos olímpicos e apresentaram trajes e acessórios ligados às competições.
Barbie Fashion Model Anniversary Editions – Algumas edições da Fashion Model Collection foram lançadas para celebrar aniversários e marcos da própria coleção. Voltadas principalmente ao público adulto e colecionador, essas bonecas se destacam pelos figurinos sofisticados, acabamento detalhado e caráter exclusivo.
.Barbie Signature 12 Dias de Halloween (2025) – Edição especial criada para celebrar o Halloween em formato de contagem regressiva de 12 dias. Parte da linha Barbie Signature, traz uma boneca com visual de bruxa vintage, uma segunda fantasia, além de acessórios temáticos e certificado de autenticidade.
Barbie Aniversário de 60 Anos (2019) – Lançada para celebrar os 60 anos da Barbie, que estreou em 1959, a edição traz referências ao visual clássico da boneca em uma releitura contemporânea. O modelo comemorativo destaca as seis décadas de trajetória e as transformações da Barbie ao longo do tempo.
.Barbie Aniversário de 65 Anos (2024) – Lançada para celebrar os 65 anos da Barbie, a edição faz referências à boneca original de 1959, especialmente ao famoso maiô listrado em preto e branco. Voltada aos colecionadores, apresenta uma releitura sofisticada desse visual clássico, com vestido de gala e acabamento especial.
Barbie Birthday Wishes – Linha criada especialmente para celebrar aniversários, com diferentes edições lançadas ao longo dos anos. As bonecas costumam apresentar vestidos de festa elaborados e embalagens especiais, sendo também procuradas por colecionadores.
Barbie 80 Anos da Mattel (2025) – Criada para celebrar os 80 anos da Mattel, fundada em 1945, a edição integra a linha Barbie Signature e é voltada especialmente aos colecionadores. A boneca traz figurino inspirado nas cores da empresa, acabamento especial e embalagem comemorativa.