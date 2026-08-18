Entretenimento Datas especiais que ganharam edições comemorativas da Barbie A Barbie ganhou diversas edições especiais ao longo de sua história, muitas delas criadas para celebrar datas comemorativas, aniversários e acontecimentos marcantes. Do Natal ao Ano Novo Lunar, passando por jubileus da própria boneca e da Mattel, essas versões também conquistaram os colecionadores. Conheça algumas delas. Por Flipar

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