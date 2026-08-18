Galeria Aeroporto no Japão está afundando e pode desaparecer em três décadas O problema está principalmente no terreno sobre o qual as ilhas foram construídas. Sob a Baía de Osaka existem espessas camadas de argila e outros sedimentos que, submetidos ao enorme peso do aterro usado para criar as ilhas e das estruturas do aeroporto, vão sendo lentamente comprimidos. Esse processo, conhecido como Por Flipar

Imagem gerada por i.a