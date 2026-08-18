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Aeroporto no Japão está afundando e pode desaparecer em três décadas

O problema está principalmente no terreno sobre o qual as ilhas foram construídas. Sob a Baía de Osaka existem espessas camadas de argila e outros sedimentos que, submetidos ao enorme peso do aterro usado para criar as ilhas e das estruturas do aeroporto, vão sendo lentamente comprimidos. Esse processo, conhecido como

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Esse processo, conhecido como subsidência, faz o terreno perder volume e baixar gradualmente. Os engenheiros já esperavam que as ilhas afundassem, mas em algumas fases a subsidência ocorreu mais rapidamente do que o previsto, obrigando a adoção de ajustes e obras constantes para manter o aeroporto em funcionamento.

Imagem gerada por i.a

Inaugurado em 1994, o Aeroporto Internacional de Kansai foi construído para ampliar a capacidade aérea da região de Osaka, cujo antigo aeroporto enfrentava limitações e congestionamento. O terminal tornou-se um importante hub internacional e é utilizado por grandes companhias, como a Japan Airlines.

David Brossard - wikimedia commons

O terminal principal, projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Piano, tem formato alongado que remete às asas de um avião. Sua cobertura curva é sustentada por uma grande estrutura de aço, criando uma das imagens arquitetônicas mais marcantes do aeroporto.

Imagem de hiroshi mack por Pixabay

O problema, porém, é que o terreno continua cedendo: a primeira ilha artificial já acumulou mais de 13 metros de subsidência desde o início das obras. Projeções citadas pela Smithsonian Magazine, ligada à Smithsonian Institution, indicam que partes das ilhas podem atingir o nível do mar por volta de 2056. Obras de engenharia vêm sendo realizadas para proteger e adaptar o aeroporto.

Tdk - wikimedia commons

Como a subsidência não ocorre de maneira uniforme, os engenheiros precisam monitorar constantemente diferentes pontos das ilhas. No terminal, estruturas e pilares podem receber ajustes para compensar desníveis provocados pelo terreno, enquanto diques de proteção foram elevados ao longo dos anos.

Domínio público

O aeroporto também precisa enfrentar tempestades e tufões por estar praticamente ao nível do mar. Em 2018, o tufão Jebi provocou uma grande inundação e obrigou o fechamento temporário de Kansai. Depois do desastre, novas barreiras, sistemas de drenagem e outras medidas contra inundações foram reforçados.

Domínio público

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