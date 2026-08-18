Galeria Índia usa água e gravidade como “bateria verde” para armazenar energia limpa O distrito de Kurnool, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, abriga uma das infraestruturas energéticas mais inovadoras do país. O Projeto de Energia Renovável Integrada de Pinnapuram ('Pinnapuram Integrated Renewable Energy Project', em inglês) idealizado pela Greenko, combina de forma estratégica a geração solar e eólica com um sistema hidrelétrico de bombeamento. A instalação funciona como uma bateria verde gigante, pois utiliza dois reservatórios artificiais para guardar o excedente Por Flipar

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