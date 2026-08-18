Animais Peixe-palhaço: curiosidades da bela espécie que ficou famosa na animação O peixe-palhaço ganhou fama mundial após o lançamento da animação Procurando Nemo, da Pixar. O filme transformou o pequeno peixe em um dos animais marinhos mais conhecidos do público. E destacou a beleza e a delicadeza da espécie. Por Flipar

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