Dafne Keen elogia Kit Connor e destaca seu potencial como Ciclope

Durante o evento, a Marvel também anunciou Adam Driver como Nathaniel Milbury, codinome associado ao vilão Senhor Sinistro; Christopher Abbott como Charles Xavier, o Professor X; Samara Weaving como Emma Frost; Inde Navarrette como Vampira; e Maya Boyd como Tempestade. Sadie Sink será Jean Grey.
O filme solo dos mutantes, que tem estreia prevista para maio de 2028, tem direção de Jake Schreier e roteiro assinado por Lee Sung Jin e Joanna Calo, trio que já havia trabalhado junto na série 'Treta' e no filme 'Thunderbolts*'. No entanto, o enredo do filme ainda não foi revelado pelo estúdio.
Após o anúncio, Dafne Keen, conhecida por interpretar X-23 em 'Logan' e 'Deadpool e Wolverine', comentou a escolha de Kit Connor para o papel de Ciclope. A atriz elogiou o ator, com quem trabalhou na série 'His Dark Materials', da HBO, e destacou qualidades pessoais e profissionais dele: 'Acho que ele é perfeito', comentou Keen.
A atriz descreveu Connor como um jovem brilhante, talentoso e carismático, e afirmou não ter nada além de elogios a fazer sobre ele. Keen revelou ainda que os dois colaboraram por anos sem nunca terem se encontrado pessoalmente, já que Connor dublou o personagem Pantalaimon, também chamado de Pan, a manifestação da alma em forma de animal da protagonista Lyra Belacqua, papel interpretado por Dafne Keen.
Questionada sobre o que Connor pode trazer de novo ao personagem, algo que ainda não tenha sido explorado em adaptações anteriores para o cinema, Keen destacou a capacidade do ator de equilibrar presença e vulnerabilidade em cena. Segundo ela, essa combinação de força e fragilidade masculinas é um dos pontos fortes de sua atuação.
Kit Connor é um ator britânico que ficou conhecido por interpretar Nick Nelson na série 'Heartstopper', da Netflix, papel pelo qual ganhou o Emmy Infantil e Familiar de Melhor Atuação Principal. Connor também atuou em filmes como 'Rocketman', no qual viveu a versão jovem de Elton John, e 'Jogador Nº 1'.
A chegada dos mutantes ao MCU está sendo construída de forma gradual pela Marvel Studios. Sadie Sink já apareceu como Jean Grey em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', e atores da equipe original dos filmes da Fox, como James Marsden, Ian McKellen e Patrick Stewart, reprisam seus papéis de Ciclope, Magneto e Professor Xavier, respectivamente, em 'Vingadores: Doutor Destino'.