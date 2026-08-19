Entretenimento Há 64 anos, baterista Ringo Starr fazia sua estreia oficial nos Beatles Há 64 anos, em 18 de agosto de 1962, Ringo Starr fazia sua primeira apresentação oficial como baterista dos Beatles, em um baile no Hulme Hall, em Port Sunlight, na Inglaterra. A chegada ocorreu poucos dias depois da saída de Pete Best e marcou o nascimento da formação que entraria para a história. Ringo já conhecia John Lennon, Paul McCartney e George Harrison do circuito musical de Liverpool e de Hamburgo. A partir daquela noite, seu nome passou a estar definitivamente ligado ao dos Beatles. Por Flipar

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