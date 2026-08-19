Economia O maior cofre de ouro do mundo guarda milhares de toneladas sob Nova York O maior depósito conhecido de ouro monetário do mundo fica no Banco da Reserva Federal de Nova York, cerca de 24 metros abaixo das ruas de Manhattan. O cofre abriga aproximadamente 507 mil barras, que somam 6.331 toneladas métricas de ouro. O metal pertence a governos, bancos centrais e instituições internacionais, e não ao próprio Fed. Por Flipar

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