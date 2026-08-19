O maior cofre de ouro do mundo guarda milhares de toneladas sob Nova York

O Banco da Reserva Federal de Nova York presta serviços de custódia de ouro para bancos centrais, governos e organizações internacionais. Grande parte do metal armazenado em seu enorme cofre pertence a instituições estrangeiras. O banco atua como guardião dessas reservas, sem ser proprietário do ouro mantido no local.
Pessoas físicas e empresas privadas não podem armazenar ouro no cofre, reservado a governos, bancos centrais e instituições internacionais. Grande parte das reservas chegou ao local após a Segunda Guerra Mundial, quando diversos países transferiram ouro para os Estados Unidos. O estoque continuou crescendo e atingiu seu pico no início da década de 1970.
O estoque de ouro do cofre atingiu o auge em 1973, com mais de 12 mil toneladas, dois anos após os Estados Unidos suspenderem a conversão de dólares em ouro. Desde então, o volume armazenado diminuiu significativamente. A redução ocorreu principalmente porque alguns países retiraram ou transferiram parte de suas reservas.
As barras chegam ao cofre por um elevador que liga o nível da rua ao subsolo. Para movimentar ou acessar o ouro, é necessário um sistema de controle envolvendo três funcionários, cada um responsável por uma combinação distinta. O procedimento impede que uma única pessoa tenha acesso às reservas armazenadas.
A rígida segurança também se aplica a atividades de rotina, como manutenção e troca de lâmpadas. Ao chegar ao cofre, cada barra é pesada e inspecionada, com a conferência de marcas que ajudam a identificar sua procedência. O ouro é então guardado em um dos 122 compartimentos principais ou em espaços menores, separados por titular.
As informações de cada depósito são registradas com precisão, permitindo controlar o ouro pertencente a cada titular. As barras são mantidas separadas das reservas de outros clientes e guardadas em compartimentos específicos. O cofre possui 122 compartimentos principais, além de espaços menores destinados a depósitos de menor volume.
O ouro é tradicionalmente procurado como ativo de proteção em períodos de incerteza econômica e geopolítica. Desde 2010, os bancos centrais passaram a ampliar suas reservas, tornando-se compradores líquidos do metal. Nos últimos anos, essas aquisições ganharam força e passaram a exercer influência relevante sobre a demanda mundial por ouro.
Os Estados Unidos possuem a maior reserva oficial de ouro do mundo, com cerca de 8,1 mil toneladas. Na sequência aparecem a Alemanha, com aproximadamente 3,35 mil toneladas, e a Itália, com cerca de 2,45 mil toneladas. Esses estoques são mantidos como parte das reservas oficiais de cada país.