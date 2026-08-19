Como moer canela em casa e aproveitar melhor o aroma da especiaria

Uma alternativa interessante é comprar a canela em rama e moer em casa. Esse formato preserva melhor os compostos naturais da especiaria, garantindo mais aroma e sabor no momento do uso. Ao moer na hora, o resultado costuma ser mais intenso do que o da versão já pronta.
Entre as formas de preparo, o moedor de café é uma das mais práticas. Vale apenas tomar alguns cuidados. A canela em pau é bem dura, então é bom quebrar em pedaços menores antes de moer para não forçar o aparelho.
Outra opção é usar um ralador fino, especialmente se a canela estiver bem seca e em pedaços menores. O pilão também funciona bem, embora exija mais esforço. Também é possível triturar com faca, picando bem antes de levar ao moedor, ou até usar um processador pequeno, desde que em quantidades reduzidas.
Em todos os casos, quebrar a canela em partes menores facilita o processo e evita danos aos utensílios. No fim, moer a canela em casa é um cuidado simples que faz diferença no resultado final.