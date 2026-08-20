Netflix anuncia spin-off de “Outer Banks”

A história do spin-off vai acompanhar a formação dos Pogues, moradores da classe trabalhadora da Ilha Kildare, e dos Kooks, grupo formado pelos moradores mais ricos da região. A proposta é mostrar como surgiu a rivalidade, um dos principais elementos da série original, antes dos acontecimentos apresentados nos episódios já lançados.
O desenvolvimento do projeto está sob responsabilidade dos criadores de 'Outer Banks', Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, que também trabalham na produção original desde a estreia. Segundo Josh Pate, a equipe continua trabalhando no roteiro em parceria com a Netflix, e o projeto ainda não tem data de estreia definida.
O anúncio do spin-off acontece pouco antes da estreia da quinta e última temporada de 'Outer Banks', marcada para o dia 20 de agosto na Netflix. O fim da série principal gerou expectativa entre os fãs sobre o futuro da franquia, que agora terá continuidade com a nova produção.
'Outer Banks' estreou na Netflix em abril de 2020 e se tornou um dos sucessos da plataforma entre o público jovem. A série acompanha um grupo de adolescentes da Ilha Kildare, na Carolina do Norte, em uma história que mistura aventura, romance e mistério.
A trama de 'Outer Banks' acompanha John B, um adolescente que tenta descobrir o que aconteceu com o pai enquanto investiga uma lenda sobre um tesouro perdido chamado Royal Merchant. Ao lado dos amigos, os Pogues, ele parte em uma jornada com caça ao tesouro, romance e conflitos com os Kooks, famílias ricas que controlam a ilha fictícia de Kildare.
A série tem cinco temporadas, cada uma centrada na busca por um novo tesouro ou mistério. Ao longo da história, os personagens passam por locais como Carolina do Sul, Bahamas, Barbados e Marrocos. A produção também se tornou um fenômeno global, com grande repercussão nas redes sociais e uma base de fãs ativa.
O elenco principal é formado por Chase Stokes, no papel de John B, Madelyn Cline como Sarah Cameron, Madison Bailey como Kiara, Jonathan Daviss como Pope e Rudy Pankow como JJ. Inclusive, Chase Stokes e Madelyn Cline, que interpretam o casal John B e Sarah Cameron, também tiveram um relacionamento fora das telas, mas terminaram em 2021.