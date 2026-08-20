Galeria Praias da Europa que encantam com paisagens de tirar o fôlego A Europa reúne praias de cenários muito diferentes, com águas cristalinas, extensas faixas de areia, enseadas cercadas por falésias e até litorais de origem vulcânica. Do Mediterrâneo ao Atlântico, diversos destinos se destacam pela beleza natural e atraem visitantes de várias partes do mundo. Conheça algumas praias europeias que impressionam pela paisagem. Por Flipar

Christian Lue Unsplash