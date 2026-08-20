Praias da Europa que encantam com paisagens de tirar o fôlego

Torrent de Pareis, Maiorca (Espanha) – Localizada na Serra de Tramuntana, a pequena praia fica na desembocadura de um impressionante cânion de cerca de 3 km, cercado por altas paredes de rocha calcária. Formada por cascalho e pequenos seixos, pode ser acessada a partir de Sa Calobra por túneis escavados na rocha.
Praia da Bordeira, Aljezur (Portugal) – Cercada por dunas e falésias, destaca-se pelo extenso areal, que chega a ter cerca de 3 km, e pela paisagem preservada da Costa Vicentina. A praia fica junto à foz da Ribeira da Bordeira e é procurada também para atividades como surfe e caminhadas.
Praia de Amió, Cantábria (Espanha) – Cercada por vegetação e falésias, chama atenção por uma formação curiosa: na maré baixa, uma faixa de areia liga a praia a um pequeno ilhote, formando uma espécie de istmo. Com pouca urbanização ao redor, preserva uma paisagem de aspecto bastante natural.
Praia de La Pelosa, Stintino (Itália) – Localizada no extremo noroeste da Sardenha, destaca-se pela areia branca e fina e pelas águas rasas, transparentes e de intenso tom azul-turquesa. A paisagem é marcada ainda pela histórica Torre della Pelosa, construída no século XVI.
Praia das Catedrais, Galícia (Espanha) – Também conhecida como Praia de Augas Santas, recebeu o nome turístico por suas impressionantes formações rochosas. A erosão do mar esculpiu arcos, colunas e abóbadas que lembram a arquitetura de uma catedral e podem ser apreciados de perto durante a maré baixa.
Cala Granadella, Xàbia (Espanha) – Localizada na Costa Blanca, na província de Alicante, é uma pequena enseada de rochas, cascalho e seixos cercada por falésias e vegetação. Suas águas tranquilas, transparentes e azul-turquesa são muito procuradas para mergulho e snorkel.
Praia do Vale das Borboletas, Fethiye (Turquia) – Situada na entrada do famoso Vale das Borboletas, é cercada por paredões rochosos que chegam a cerca de 350 metros de altura. A praia combina águas cristalinas, seixos e uma paisagem bastante preservada, e o acesso mais comum é feito de barco a partir de Ölüdeniz.
Praia Nova, Algarve (Portugal) – Cercada pelas tradicionais falésias douradas do Algarve, fica junto ao promontório onde está a Capela de Nossa Senhora da Rocha. Um túnel escavado na rocha permite a passagem para a vizinha Praia da Senhora da Rocha, compondo um dos cenários mais marcantes dessa região do litoral português.
Cala del Moraig, Alicante (Espanha) – Localizada em El Poble Nou de Benitatxell, na Costa Blanca, é uma pequena praia de cascalho cercada por imponentes falésias. Suas águas cristalinas favorecem a prática de snorkel e mergulho, enquanto formações geológicas como a Cova dels Arcs tornam a paisagem ainda mais singular
Cala Tonnarella dell’Uzzo, Sicília (Itália) – Localizada na Reserva Natural do Zingaro, entre San Vito Lo Capo e Scopello, é uma pequena enseada de águas cristalinas cercada pela vegetação mediterrânea e por relevo rochoso. O acesso terrestre é feito a pé pelas trilhas da reserva, ajudando a preservar o aspecto selvagem da paisagem.