Estilo de Vida Superstições populares que atravessam gerações no Brasil No Brasil, diversas superstições continuam presentes no dia a dia, como evitar passar debaixo de escadas ou bater na madeira para afastar o azar. Herdadas de diferentes tradições populares e culturais, essas crenças atravessam gerações e permanecem no imaginário coletivo. Veja algumas das mais conhecidas. Por Flipar

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