Novo filme dos Beatles recria icônica do álbum “Abbey Road”

O quarteto interpreta os integrantes dos Beatles na cinebiografia dirigida por Sam Mendes sobre a trajetória da banda. Na produção, Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Harris Dickinson vive John Lennon, Joseph Quinn dá vida a George Harrison e Barry Keoghan é Ringo Starr.
Paul Mescal é conhecido por seus trabalhos em 'Normal People', 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' e 'Gladiador 2'. Harris Dickinson se destacou no filme 'Babygirl'. Joseph Quinn ficou conhecido por 'Stranger Things' e “Quarteto Fantástico”, enquanto Barry Keoghan ganhou destaque por filmes como 'Os Banshees de Inisherin' e 'Saltburn'.
O projeto se chama 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event' e será dividido em quatro longas-metragens. Cada filme contará a história sob a perspectiva de um dos integrantes da banda, com narrativas ligadas entre si. No entanto, detalhes específicos da trama ainda não foram revelados pela produção.
O elenco de apoio inclui David Morrissey (foto) no papel de Jim McCartney, pai de Paul McCartney, e Leanne Best como Mimi, tia de John Lennon. James Norton interpreta o empresário Brian Epstein, enquanto Harry Lloyd vive o produtor musical George Martin. Outros nomes confirmados na produção são Bobby Schofield, Daniel Hoffman-Gill, Arthur Darvill e Adam Pally.
Os Beatles foram formados em Liverpool, na Inglaterra, no fim da década de 1950, e se tornaram uma das bandas mais influentes da história da música. O grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, que entrou como baterista em 1962 no lugar de Pete Best.
A banda estourou no mundo na década de 1960, período conhecido como 'Beatlemania'. Canções como 'Hey Jude', 'Let It Be', 'Here Comes the Sun' e 'Yesterday' se tornaram clássicos. O grupo se separou oficialmente em 1970, após anos de tensões internas e divergências criativas, e cada integrante seguiu carreira solo.
'Abbey Road' foi o último álbum gravado pelos Beatles, embora tenha sido lançado antes de 'Let It Be'. A foto da capa foi registrada em 8 de agosto de 1969 e mostra os quatro integrantes atravessando a faixa de pedestres em frente aos estúdios da EMI, em Londres, endereço que também deu nome ao disco.