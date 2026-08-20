Galeria História viva: conheça as cidades mais antigas do Irã continuamente habitadas O Irã abriga algumas das cidades mais antigas do mundo, com locais habitados continuamente há milhares de anos. Ao longo dos séculos, essas cidades acompanharam impérios, importantes rotas comerciais e transformações culturais. Hoje, preservam monumentos, tradições e marcas de diferentes períodos de sua longa história. Por Flipar

Amir Pashaei - wikimedia commons