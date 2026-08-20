Educação

Artes visuais, dança, música e teatro terão aulas específicas nas escolas brasileiras; entenda mudança aprovada pelo MEC

As escolas brasileiras terão de mudar a forma como oferecem aulas de artes nos próximos anos. Isso porque o ministro da Educação, Leonardo Barchini, homologou, no dia 17 de agosto, novas diretrizes que passam a tratar artes visuais, dança, música e teatro como áreas específicas de ensino.

Por Flipar
Tomaz Silva/Agência Brasil

A medida vale para instituições públicas e privadas, do ensino fundamental ao médio, e complementa as orientações da Base Nacional Comum Curricular. Até agora, as quatro linguagens costumavam aparecer reunidas em uma disciplina única, chamada apenas de 'ensino da arte'.

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Assim, as aulas de música deverão ficar sob responsabilidade de docentes especializados em música, enquanto artes visuais, dança e teatro seguirão o mesmo princípio. De acordo com o CNE, a separação pretende valorizar as características próprias de cada linguagem e contribuir para uma formação mais ampla dos alunos.

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