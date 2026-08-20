Educação Artes visuais, dança, música e teatro terão aulas específicas nas escolas brasileiras; entenda mudança aprovada pelo MEC As escolas brasileiras terão de mudar a forma como oferecem aulas de artes nos próximos anos. Isso porque o ministro da Educação, Leonardo Barchini, homologou, no dia 17 de agosto, novas diretrizes que passam a tratar artes visuais, dança, música e teatro como áreas específicas de ensino. Por Flipar

Tomaz Silva/Agência Brasil