Galeria Cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais presentes nos lares e exige alguns cuidados para um uso seguro e eficiente. O aparelho aquece os alimentos por meio de ondas eletromagnéticas que fazem moléculas, especialmente as de água, movimentarem-se mais rapidamente e gerarem calor. A seguir, veja cuidados importantes para usar o aparelho corretamente. Por Flipar

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