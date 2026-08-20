Cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos

Nem todo plástico deve ser levado ao micro-ondas, pois alguns recipientes podem deformar ou liberar substâncias indesejadas quando aquecidos. O ideal é utilizar apenas produtos identificados pelo fabricante como próprios para micro-ondas. Também é importante seguir as orientações de uso e temperatura indicadas na embalagem.
Vidros e cerâmicas próprios para micro-ondas são opções seguras para aquecer alimentos, desde que não tenham detalhes metálicos. É importante verificar a indicação do fabricante, pois nem todo vidro ou peça de cerâmica suporta mudanças bruscas de temperatura. Recipientes danificados, trincados ou lascados também devem ser evitados.
Metais geralmente não devem ser colocados no micro-ondas, pois podem provocar faíscas e danificar o aparelho. Talheres, recipientes e tampas metálicas devem ser evitados, assim como o papel-alumínio, salvo quando o manual do fabricante permitir seu uso em situações específicas.
Papel-toalha e alguns tipos de papel podem ser usados no micro-ondas, desde que sejam próprios para essa finalidade e não tenham partes metálicas. O papel-toalha é útil para cobrir alimentos e reduzir respingos durante o aquecimento. Já papéis reciclados, impressos ou sacos de papel comum devem ser evitados.
Utensílios de madeira exigem cautela no micro-ondas, pois o aquecimento pode ressecar, deformar ou rachar o material. O risco aumenta em períodos prolongados ou quando a madeira está muito seca. Por isso, é melhor utilizar recipientes identificados como próprios para o aparelho.
Recipientes de silicone próprios para micro-ondas são práticos e podem ser usados com segurança quando respeitadas as orientações do fabricante. O material suporta temperaturas elevadas e pode ser utilizado para aquecer ou preparar diversos alimentos. É importante verificar se o produto traz indicação específica para esse uso.
Copos e pratos plásticos descartáveis não devem ir ao micro-ondas, a menos que o fabricante indique expressamente que são adequados para esse uso. O calor pode deformar ou derreter alguns tipos de plástico e favorecer a migração de substâncias para os alimentos. Prefira recipientes próprios para micro-ondas.
Ao aquecer alimentos, cobri-los com uma tampa própria para micro-ondas ajuda a reduzir respingos e a manter a umidade. A cobertura deve permitir a saída do vapor para evitar o aumento de pressão dentro do recipiente. Materiais metálicos devem ser evitados, salvo indicação específica do fabricante.
Recipientes totalmente fechados não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois o vapor gerado aumenta a pressão interna e pode provocar o rompimento do recipiente. Tampas próprias devem ficar com a saída de vapor aberta ou ligeiramente deslocadas. Esse cuidado reduz o risco de acidentes e queimaduras.
Ovos com casca não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois a pressão interna pode fazê-los explodir. Já alimentos com casca ou pele, como batatas e algumas frutas, devem ser perfurados antes do aquecimento. Isso permite a saída do vapor acumulado.
Ao aquecer líquidos no micro-ondas, é preciso ter cuidado com o superaquecimento, que pode fazer o conteúdo entrar em ebulição repentinamente ao ser movimentado. Evite aquecer por tempo excessivo, aguarde alguns instantes antes de retirar o recipiente e mexa o líquido com cuidado.
Manter o micro-ondas limpo ajuda a evitar odores, manchas e acúmulo de resíduos. Restos de alimentos e gordura nas paredes internas podem aquecer novamente, produzir fumaça e dificultar a higienização. A limpeza regular também contribui para conservar o aparelho em boas condições.
Respeitar os tempos indicados nas embalagens, receitas e orientações do fabricante ajuda a obter um aquecimento adequado. Tempo excessivo pode ressecar ou queimar os alimentos e até danificar alguns recipientes. Já um período insuficiente pode deixar partes do alimento frias ou mal aquecidas.
O uso do micro-ondas por crianças deve ocorrer com orientação e supervisão de um adulto, de acordo com a idade e a capacidade de utilizar o aparelho com segurança. É importante ensiná-las a reconhecer recipientes adequados e a ter cuidado com alimentos, líquidos e vapores quentes.