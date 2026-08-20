Anchova: as características e os benefícios nutricionais desse peixe

A anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe marinho de corpo alongado, coloração azulada a esverdeada e pertencente à família Pomatomidae. Predadora, alimenta-se principalmente de outros peixes e também integra a dieta de animais marinhos maiores. A espécie ocorre em águas costeiras de diferentes partes do mundo.
A anchova (Pomatomus saltatrix) tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo em águas costeiras temperadas e subtropicais de diferentes partes do mundo. No Brasil, está presente ao longo do litoral, sendo particularmente importante para a pesca nas regiões Sul e Sudeste. Rio de Janeiro e Santa Catarina estão entre os estados onde a espécie é encontrada com frequência.
Na culinária, a anchova (Pomatomus saltatrix) é apreciada pela carne de sabor marcante e pode ser preparada assada, grelhada, frita ou em outras receitas. No Brasil, é comercializada principalmente fresca ou congelada. Ela não deve ser confundida com os pequenos peixes da família Engraulidae usados na produção do aliche.
A anchova (Pomatomus saltatrix) pode ultrapassar 1 metro de comprimento, embora exemplares menores sejam mais comuns. Predadora, alimenta-se principalmente de peixes, além de crustáceos e cefalópodes. Também tem importância na pesca comercial e esportiva, sendo vendida fresca ou congelada.
Na culinária, a anchova pode ser preparada de diversas maneiras, como assada, grelhada, frita ou empanada. Sua carne também pode ser utilizada em ensopados e outras receitas à base de peixe. O sabor marcante permite combinar a espécie com diferentes temperos e acompanhamentos.
A anchova é uma boa fonte de proteínas, nutrientes essenciais para a formação e reparação dos tecidos do organismo. As proteínas também participam de diversas funções do corpo e contribuem para a manutenção da massa muscular. Por isso, o peixe pode integrar uma alimentação equilibrada.
A anchova é fonte de selênio, mineral que participa do funcionamento adequado do sistema imunológico. O nutriente também tem ação antioxidante, ajudando a proteger as células contra danos provocados pelos radicais livres. Além disso, contribui para o funcionamento da tireoide.
A anchova fornece nutrientes como ferro e vitaminas, além de ácidos graxos ômega-3. Essas gorduras participam de funções importantes do organismo e, dentro de uma alimentação equilibrada, estão associadas à saúde cardiovascular e cerebral. O valor nutricional pode variar conforme a porção e a forma de preparo.
A anchova fornece proteínas de alto valor biológico e diferentes micronutrientes importantes para o organismo. Entre eles estão vitaminas, como B12 e D, além de minerais como ferro e selênio. A composição nutricional pode variar conforme a porção consumida e a forma de preparo.
Nutrientes presentes nos peixes, como vitamina A e ácidos graxos ômega-3, desempenham funções importantes na saúde dos olhos. A vitamina A participa da manutenção da visão normal, enquanto os ômega-3 integram estruturas da retina. A anchova pode contribuir com esses nutrientes dentro de uma alimentação equilibrada.
Na hora da compra, a anchova fresca deve estar bem refrigerada e apresentar aparência íntegra, pele brilhante e olhos límpidos. A carne deve estar firme, e o odor, suave e característico de peixe fresco. Cheiro muito forte e alterações na aparência podem indicar perda de qualidade.