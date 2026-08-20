Economia Quando a marca vira o produto: nomes famosos que entraram no vocabulário popular No Brasil, algumas marcas alcançaram tanta popularidade que seus nomes passaram a ser usados para identificar toda uma categoria de produtos. Em alguns casos, esse uso se consolidou a ponto de formas derivadas das marcas aparecerem em dicionários como substantivos comuns. Xerox, gilete, cotonete, isopor e rímel estão entre os exemplos mais conhecidos. Veja casos curiosos. Por Flipar

Marcas que viraram nome - Divulgação