Quando a marca vira o produto: nomes famosos que entraram no vocabulário popular

Band-Aid – Marca de curativos adesivos criada em 1920 pela empresa norte-americana Johnson & Johnson. O nome se popularizou tanto que muitas pessoas passaram a usá-lo informalmente para se referir a curativos adesivos semelhantes, mesmo quando fabricados por outras empresas.
Bombril – Marca brasileira de lã de aço criada pelo empresário Roberto Sampaio Ferreira em 1948. O nome ganhou enorme popularidade e passou a ser usado por muitos consumidores como sinônimo desse tipo de produto. O famoso slogan “1.001 utilidades” e as campanhas com Carlos Moreno ajudaram a consolidar a marca no país.
Catupiry – Marca brasileira criada em 1911 para um tipo de requeijão cremoso, tornou-se tão popular que seu nome passou a ser usado informalmente para produtos semelhantes. Também se consolidou como referência em recheios de pizzas, salgados e outros pratos. Catupiry, porém, continua sendo uma marca registrada.
Cotonete – O nome surgiu como marca da Johnson & Johnson para suas hastes flexíveis com pontas de algodão. O termo foi inspirado em cotton, “algodão” em inglês, e se popularizou no Brasil como designação desse tipo de produto. Hoje, “cotonete” também aparece em dicionários como substantivo comum.
Durex – No Brasil, o nome Durex tornou-se popular como referência às fitas adesivas transparentes, independentemente do fabricante. A marca ficou tão associada ao produto que “durex” passou a ser usado informalmente como substantivo comum. Curiosamente, em outros países, Durex é conhecida como marca de preservativos.
Gillette – Criada nos Estados Unidos no início do século XX, a marca tornou-se uma das mais conhecidas no segmento de aparelhos e lâminas de barbear e hoje pertence à Procter & Gamble. No Brasil, seu nome se popularizou como “gilete”, termo usado para designar lâminas e aparelhos de barbear e registrado em dicionários como substantivo comum.
Isopor – O nome surgiu como marca comercial no Brasil para produtos de poliestireno expandido (EPS), material leve usado em embalagens, isolamento térmico e diversas outras aplicações. A popularidade foi tamanha que “isopor” passou a ser usado como nome do próprio material e aparece em dicionários brasileiros.
Leite Moça – Marca de leite condensado da Nestlé, tornou-se uma das mais tradicionais e conhecidas do Brasil. Sua popularidade fez com que “Leite Moça” fosse usado informalmente por alguns consumidores como referência ao leite condensado, mesmo quando o produto é de outro fabricante.
Leite Ninho – Marca de leite em pó da Nestlé, tornou-se uma das mais conhecidas do segmento no Brasil. Sua popularidade fez com que o nome “Ninho” também passasse a ser usado informalmente por alguns consumidores como referência ao leite em pó, mesmo quando produzido por outras marcas.
Maizena – Marca de amido de milho que se tornou muito popular no Brasil. No uso cotidiano, “maisena”, com S, também é empregada como nome do produto e aparece dessa forma em dicionários. A marca Maizena, com Z, mantém sua grafia comercial e a mesma pronúncia.
Modess – Marca de absorventes da Johnson & Johnson que alcançou grande popularidade no Brasil ao longo do século XX. Durante décadas, o nome foi usado por muitos consumidores como sinônimo de absorvente higiênico feminino, mesmo para produtos de outras marcas.
Miojo – Marca associada ao macarrão instantâneo da japonesa Nissin, tornou-se extremamente popular no Brasil. O nome passou a ser usado informalmente por muitos consumidores para designar qualquer macarrão instantâneo, independentemente do fabricante. A marca Miojo, porém, continua sendo registrada.
Rimmel – Marca de cosméticos criada no século XIX por Eugène Rimmel, em Londres, ficou fortemente associada aos produtos para os cílios. O nome se popularizou a ponto de “rímel”, com acento, tornar-se substantivo comum em português para designar a máscara de cílios, forma registrada em dicionários.
Sucrilhos – Marca de cereal matinal da Kellogg’s que se tornou muito popular no Brasil, especialmente com as campanhas estreladas pelo mascote Tony, o Tigre. O nome acabou sendo usado informalmente por muitos consumidores para se referir a cereais matinais em flocos, inclusive de outras marcas.
Tupperware – Marca de recipientes plásticos para armazenamento de alimentos criada nos Estados Unidos na década de 1940. Tornou-se conhecida mundialmente e, no Brasil, seu nome passou a ser usado informalmente por muitos consumidores para se referir a potes plásticos com tampa, mesmo quando produzidos por outras marcas.
Yakult – Marca japonesa de leite fermentado que se tornou muito popular no Brasil. O produto contém microrganismos vivos, incluindo a cepa Lacticaseibacillus paracasei Shirota, anteriormente classificada entre os lactobacilos. Informalmente, algumas pessoas usam “Yakult” para se referir a bebidas lácteas fermentadas semelhantes.
Xerox – Empresa norte-americana que se tornou mundialmente conhecida por suas máquinas fotocopiadoras, embora não tenha inventado a tecnologia da xerografia. A popularidade da marca fez “xerox” passar a ser usado no Brasil como sinônimo de fotocópia ou do ato de reproduzir documentos, uso registrado em dicionários.