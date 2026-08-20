Economia Kakebo: conheça o método japonês que ajuda a organizar as finanças e economizar Kakebo, que significa “livro de contas domésticas” em japonês, é um método de organização financeira baseado no registro de receitas e despesas. A técnica ajuda a visualizar para onde o dinheiro está indo e estimula uma reflexão sobre os hábitos de consumo. O objetivo é facilitar o controle dos gastos e a criação de uma reserva financeira. Por Flipar

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