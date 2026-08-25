Kit Harington será Gilderoy Lockhart na 2ª temporada de Harry Potter

Harington já havia dado voz ao personagem no fim de 2025, nas versões em audiolivro de 'Harry Potter' lançadas pela Audible. Em entrevista exclusiva ao Collider, o ator reagiu pela primeira vez ao anúncio e revelou ser fã de longa data da saga. O intérprete também contou que Lockhart está entre seus personagens favoritos da saga. Ele contou que ficou muito feliz com o convite para assumir o papel e descreveu a oportunidade como a realização de um sonho.