Economia Algodão além da fibra: conheça a força e os diferentes usos da cultura no Brasil O Brasil está entre os gigantes mundiais do algodão e atualmente ocupa a posição de maior exportador da fibra. Na safra 2025/26, a Conab estima produção de cerca de 4,1 milhões de toneladas de algodão em pluma. O país também se destaca pela elevada produtividade das lavouras. Por Flipar

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