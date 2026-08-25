Galeria Reprodução automática de vídeos e Stories: Facebook e Instagram podem sofrer mudanças drásticas após julgamento da Meta O futuro do Facebook e do Instagram está no centro de um julgamento iniciado em 18 de agosto, no Tribunal Federal de Oakland, nos Estados Unidos. A ação, movida por dezenas de estados norte-americanos, acusa a Meta de criar mecanismos capazes de estimular o uso excessivo de suas plataformas por crianças e adolescentes. Por Flipar

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