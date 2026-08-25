Galeria São Paulo confirma primeiros casos de Febre do Nilo Ocidental da história; veja como o vírus se espalha e por que seu diagnóstico é difícil no Brasil A confirmação dos primeiros casos humanos de Febre do Nilo Ocidental na história de São Paulo colocou as autoridades de saúde em alerta e ampliou as investigações sobre a presença do vírus no país. Duas mulheres tiveram diagnóstico confirmado no estado, mas ainda não há definição sobre o local onde contraíram a infecção. Por Flipar

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