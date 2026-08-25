Esporte Piloto experiente sofre queda de asa-delta durante pouso no Rio Grande do Sul e fica em coma induzido O piloto de asa-delta Adilson Schoroeder, de 55 anos, saiu do coma induzido no dia 24 de agosto, após sofrer uma queda durante o pouso um dia antes, em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Associação Gaúcha de Voo Livre (AGVL), uma turbulência alterou a trajetória do equipamento no momento final da manobra. Por Flipar

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