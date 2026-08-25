Piloto experiente sofre queda de asa-delta durante pouso no Rio Grande do Sul e fica em coma induzido

De acordo com a associação, árvores de grande porte próximas à área de pouso representam um obstáculo para os voos. A turbulência teria impedido Schoroeder de concluir a curva planejada com segurança. Segundo a avaliação preliminar, ele teria escolhido uma trajetória alternativa para evitar uma situação ainda mais perigosa.
O asa-delta é uma modalidade de voo livre que permite ao praticante planar pelo ar com o auxílio de uma estrutura leve, formada por tubos metálicos e uma vela de tecido resistente. O piloto permanece suspenso em uma espécie de trapézio e controla a direção e a velocidade por meio do deslocamento do próprio corpo.
A prática surgiu no fim do século 19 e ganhou impulso com os estudos sobre aeronaves leves e os experimentos de pioneiros do voo. Com o tempo, os equipamentos ficaram mais seguros, leves e eficientes, o que contribuiu para a expansão do esporte em diversos países. Para decolar, o piloto costuma correr a partir de uma encosta ou utilizar um ponto elevado com condições favoráveis de vento.
Após deixar o solo, a asa pode aproveitar correntes de ar ascendentes, chamadas térmicas ou correntes de encosta, para permanecer no céu por mais tempo. O voo exige atenção constante às condições meteorológicas, pois mudanças no vento podem alterar a estabilidade e a trajetória da aeronave.
Antes de iniciar a atividade, o praticante precisa aprender técnicas de decolagem, voo, navegação e pouso em cursos especializados. O uso de capacete, paraquedas de emergência e outros equipamentos de proteção também é fundamental para reduzir os riscos.
No Brasil, o asa-delta conquistou grande popularidade graças à presença de montanhas, serras e áreas costeiras com condições favoráveis para o voo. Locais como a Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, tornaram-se conhecidos entre praticantes brasileiros e estrangeiros. Além do caráter esportivo, o voo proporciona contato intenso com a natureza e permite observar paisagens a partir de grandes alturas.