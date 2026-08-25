Lago gigante e águas termais: conheça o tesouro escondido sob as montanhas da Albânia

O cenário fica no vale do rio Vjosa (foto), próximo à fronteira com a Grécia, e ainda guarda áreas pouco exploradas.Batizado de Lago Neuron, ele foi apresentado pelos pesquisadores como o maior lago termal subterrâneo conhecido no mundo. A cavidade impressiona tanto pelo volume de água quanto pelas dimensões encontradas durante o mapeamento.
Embora o lago já tivesse sido localizado, os equipamentos disponíveis na primeira expedição não permitiam determinar suas dimensões com precisão. Em 2024, uma nova expedição usou a tecnologia LiDAR para mapear a caverna. O levantamento revelou que o lago tem 138 metros de comprimento, 42 de largura e cerca de 8,3 milhões de litros de água termal.
Os pesquisadores também recorreram a drones para alcançar e registrar pontos de difícil acesso. A combinação das tecnologias tornou possível mapear melhor o ambiente subterrâneo sem depender apenas da exploração física das galerias.
O lago recebeu o nome Neuron em homenagem à Fundação Neuron, que financiou a expedição responsável pelo levantamento detalhado. O sistema de cavernas da região ainda não foi totalmente explorado e pode reservar novas descobertas.
Próxima à área onde fica o Lago Neuron, Përmet é uma pequena cidade do sul da Albânia, cercada por montanhas e pelo vale do rio Vjosa. A região é conhecida pelas paisagens naturais e pela presença de fontes termais.
Nos arredores de Përmet ficam as famosas fontes termais de Bënjë, alimentadas por águas aquecidas naturalmente no subsolo. O cenário reúne cânions, formações rochosas e áreas montanhosas próximas à fronteira com a Grécia.