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Lago gigante e águas termais: conheça o tesouro escondido sob as montanhas da Albânia

Escondido sob as montanhas da Albânia, um enorme lago de águas termais ocupa uma cavidade subterrânea cercada por cavernas. Identificado por uma equipe de exploradores tchecos em 2021, o local impressiona pelas dimensões e pelo cenário ainda pouco conhecido.

Por Flipar
Marés Audy wikimedia commons

O cenário fica no vale do rio Vjosa (foto), próximo à fronteira com a Grécia, e ainda guarda áreas pouco exploradas.Batizado de Lago Neuron, ele foi apresentado pelos pesquisadores como o maior lago termal subterrâneo conhecido no mundo. A cavidade impressiona tanto pelo volume de água quanto pelas dimensões encontradas durante o mapeamento.

Marc morell wikimedia commons

Embora o lago já tivesse sido localizado, os equipamentos disponíveis na primeira expedição não permitiam determinar suas dimensões com precisão. Em 2024, uma nova expedição usou a tecnologia LiDAR para mapear a caverna. O levantamento revelou que o lago tem 138 metros de comprimento, 42 de largura e cerca de 8,3 milhões de litros de água termal.

divulgação/Neuron Foundation

Os pesquisadores também recorreram a drones para alcançar e registrar pontos de difícil acesso. A combinação das tecnologias tornou possível mapear melhor o ambiente subterrâneo sem depender apenas da exploração física das galerias.

Imagem gerada por IA

O lago recebeu o nome Neuron em homenagem à Fundação Neuron, que financiou a expedição responsável pelo levantamento detalhado. O sistema de cavernas da região ainda não foi totalmente explorado e pode reservar novas descobertas.

divulgação

Próxima à área onde fica o Lago Neuron, Përmet é uma pequena cidade do sul da Albânia, cercada por montanhas e pelo vale do rio Vjosa. A região é conhecida pelas paisagens naturais e pela presença de fontes termais.

Joergsam wikimedia commons

Nos arredores de Përmet ficam as famosas fontes termais de Bënjë, alimentadas por águas aquecidas naturalmente no subsolo. O cenário reúne cânions, formações rochosas e áreas montanhosas próximas à fronteira com a Grécia.

Milênios wikimedia commons

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