Macadâmia: conheça a origem, os benefícios e as curiosidades dessa noz

A macadâmia fornece principalmente gorduras, além de fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Por apresentar elevada concentração de lipídios, também é um alimento bastante calórico. Por isso, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas é recomendável atenção às porções.
Uma das principais características nutricionais da macadâmia é a grande presença de gorduras monoinsaturadas. Entre seus ácidos graxos estão o oleico e o palmitoleico, este último conhecido como ômega-7. Esse perfil de gorduras diferencia a macadâmia de várias outras oleaginosas.
Estudos indicam que a macadâmia pode integrar padrões alimentares favoráveis à saúde cardiovascular, especialmente quando substitui alimentos ricos em gorduras saturadas. Uma pesquisa controlada encontrou redução do colesterol total e do LDL nesse contexto. Isso não significa, porém, que a noz isoladamente previna infartos ou derrames.
Apesar de algumas alegações de que a macadâmia melhoraria a sensibilidade à insulina, as evidências ainda são limitadas. Um ensaio clínico publicado em 2023 não encontrou alterações significativas nos parâmetros glicêmicos após oito semanas de consumo. Portanto, é melhor evitar apresentá-la como forma de prevenir ou controlar o diabetes.
A macadâmia pode dar origem a um óleo vegetal rico em ácidos graxos monoinsaturados. Além de ser utilizado na alimentação, esse óleo se tornou ingrediente de diferentes produtos cosméticos. Cremes, loções, óleos corporais, shampoos e condicionadores estão entre as aplicações encontradas no mercado.
Na indústria cosmética, o óleo de macadâmia é utilizado principalmente por suas propriedades emolientes, ajudando a reduzir a perda de umidade e proporcionando sensação de maciez. Nos cabelos, aparece em produtos destinados ao condicionamento e ao brilho dos fios. Seus efeitos dependem da formulação de cada cosmético.
A macadâmia é um ingrediente versátil, presente tanto em receitas doces quanto salgadas. Pode ser usada em bolos, biscoitos, chocolates, sorvetes e sobremesas, além de saladas, molhos e pratos quentes. Seu sabor suave e amanteigado também combina bem com carnes, peixes e massas.
O óleo de macadâmia tem sabor relativamente suave e pode ser utilizado em molhos, marinadas e outras preparações culinárias. Sua composição, com predominância de gorduras monoinsaturadas e menor proporção de poli-insaturadas, lhe confere boa estabilidade. Também pode ser empregado em preparações submetidas ao calor.
Por ser bastante calórica, a macadâmia deve ser consumida em porções compatíveis com o restante da alimentação. Pessoas com alergia a frutos de casca rija devem ter atenção especial e buscar orientação profissional quando necessário. Cosméticos com óleo de macadâmia também podem causar reações em pessoas sensíveis.